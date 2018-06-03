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Натхо тоже уходит. ЦСКА предстоит сильно измениться этим летом
Московские «армейцы» уже остались без нескольких важных игроков в это межсезонье. Есть опасения, что это не конец, и «красно-синие» лишатся и других футболистов, среди которых есть лидеры команды.
ЦСКА привык к тяжёлым условиям и трудностям. Привык обходиться без подписаний новых игроков длительное время – вспомнить только январское приобретение Бистровича за четверть миллиона евро, ставшее первым трансфером «армейцев» с 2015. Искать неочевидные возможности для усиления среди воспитанников, причём делать это здорово. Перед глазами пример того же Кучаева, который к большому сожалению сейчас восстанавливается после травмы.
Да, ЦСКА привык к сложностям. Но следующий сезон грозит быть невыносимым даже для тертых калачей с Песчаной улицы. Гончаренко в минувшем чемпионате уже сотворил чудо, но даже после этого сложно представить, сможет ли он через несколько месяцев справиться и не допустить того, что ЦСКА отвалился от лидирующей группы.
Начнем с того, что было известно уже много ранее, - команду покидает Ахмед Муса. Безвылазно сидевший в английском "Лестере" нападающий поначалу больше раздражал, чем радовал, но в конце концов (после знаменитой взбучки от Гончаренко) заиграл и даже заслужил вызов в сборную. Срок аренды заканчивается, а выкупить Евгений Гинер этого игрока совершенно точно не сможет. Судя по слухам, в очередь за нигерийцем уже выстраиваются турецкие клубы.
Весной Ахмед сыграл большую роль в жизни ЦСКА. Потеря нападающего (кроме него остаются из более-менее основных Витиньо и Чалов) совершенно точно скажется. Даже если на этот раз Чалов не прекратит геройствовать после весны (так было год назад), "армейцев" ждет утомительный сезон с Лигой Чемпионов. Вывезут ли два нападающих? Вообще не факт. Придется опять двигать молодежь - того же Жемалетдинова, который блеснул пока что один раз, в первой игре против "Бенфики". Да и то - гол забил с очевидного момента, созданного Васиным.
Сюда же, наверное, стоит отнести Сергея Игнашевича. Уже долго говорят о том, что этот сезон у него точно последний. Кто говорит? Тот же Евгений Гинер, объяснивший, что Сергею "уже тяжело". Еще бы не тяжело - практически сорок лет, так еще и в сборной сил массу оставит. Так что с одной своей легендой "красно-синие" практически наверняка расстанутся.
Не так давно стало известно, что ЦСКА теряет Понтуса Вернблума (в течение сезона много писали о том, что контракт с ним продлить пытались, но никак не могли договориться) и Георги Миланова. С последним все не так страшно. Болгарин игрок явного резерва, который получал место на поле только в те моменты, когда надо добавить свежести в концовках матчей. С первых минут он практически не играет, можно сказать только о разовых исключениях. Конечно, это тоже потеря, потому что дефицит игроков на долгой дистанции всегда сказывается. Пусть Миланов не был исполнителем высокого качества, способным реально усилить команду, зато в проходных встречах чемпионата он вполне мог взять долю нагрузки кого-нибудь из партнеров.
Вот с Вернблумом расставаться болельщикам "красно-синих" действительно тяжело. В этом и прошлом году он стал настоящим спасением для ЦСКА. Выяснилось, что помимо своей основной роли чисто опорного разрушителя, швед способен играть и нападающего, так еще и начал забивать в самые нужные моменты. Вернблум принес за последнее время "армейцам" столько пользы, что его, наверное, стоит считать главной потерей команды Гончаренко этим летом. Не говоря уже о том, что просто грустно из-за того, что наш чемпионат оставляет такой футболист. Под "таким" я подразумеваю заряженного на борьбу, неуступчивого, пусть иногда и истеричного игрока, за которым интересно наблюдать практически в каждом матче.
И вот буквально на днях о своем уходе заявил Натхо. Контракт с ним руководство ЦСКА так и не продлило. Здесь, как и в случае с Милановым, нет явной однозначности. Последние сезоны Бибарс был не очень хорош, моментами даже как будто ленился. Иногда он приносил пользу, иногда - был худшим на поле. До своего уровня образца первого года за ЦСКА он так и не поднялся.
Но опять же - один игрок в системе ценностей «армейцев» на данный момент это много. Это в любом случае скажется. Да и вскрывать глубоко обороняющихся противников (против ЦСКА в чемпионате так будут играть многие) теперь станет в разы тяжелее, - у Бибарса это получалось.
Самое тяжелое, что за всех этих футболистов, которых «армейцы» лишились, клуб не получит денег. Муса был в аренде. Игнашевич – уходит на покой. У Миланова, Натхо и Вернблума закончились контракты. Это, конечно, делает ситуацию гораздо острее, потому как на гипотетически вырученные деньги можно было вполне компенсировать эти потери.
Ещё надо обязательно упомянуть о братьях Березуцких. Пока неизвестно, продолжат ли они играть в футбол, - сами они говорили о том, что им уже как бы пора. В том случае, если «армейцев» покинут ещё два центральных защитника, это будет совсем катастрофа.
И Александр Головин. Сейчас его активно сватают в «Челси» и «Монако». Хоть здесь ЦСКА сможет заработать.
Вот и получается (в случае ухода Головина), что из "армейской" полузащиты остается только Алан Дзагоев.
Что делать?
Без положительных моментов мы вас не оставим, - всё-таки есть какие-то обнадеживающие факты. Например, разговоры о подписании контракта с защитником "Бристоль Сити" Хердюром Магнуссоном. ЦСКА собирается приобрести 25-летнего футболиста сборной Исландии за 2,5 миллиона евро. Замена Игнашевичу есть, но если уйдут и братья, этого, конечно, не хватит. В любом случае, надо возвращать Чернова.
Судя по упорности возникновения этих слухов и тому, что сказал агент Магнуссона, трансфер действительно состоится. И вполне вероятно, что игрок окажется полезным. Вспомнить только другого исландца Сигурдссона, который сейчас играет за "Ростов". Тому же "Рубину" он принес много пользу, причем что в "Фулхэме" так и не заиграл.
Приятным бонусом - возвращение Романа Еременко, который отбыл два года дисквалификации. Здесь обойдется без больших выплат, что очень на руку "армейцам". Правда, пока совсем непонятно, в какой форме вернется Еременко. Точнее, это понятно - в плохой. Но вот какое время ему понадобится, чтобы вернуться (если это возможно) на свой прежний уровень, определить трудно.
Что называется, наглядное сравнение.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
ЦСКА привык к тяжёлым условиям и трудностям. Привык обходиться без подписаний новых игроков длительное время – вспомнить только январское приобретение Бистровича за четверть миллиона евро, ставшее первым трансфером «армейцев» с 2015. Искать неочевидные возможности для усиления среди воспитанников, причём делать это здорово. Перед глазами пример того же Кучаева, который к большому сожалению сейчас восстанавливается после травмы.
Да, ЦСКА привык к сложностям. Но следующий сезон грозит быть невыносимым даже для тертых калачей с Песчаной улицы. Гончаренко в минувшем чемпионате уже сотворил чудо, но даже после этого сложно представить, сможет ли он через несколько месяцев справиться и не допустить того, что ЦСКА отвалился от лидирующей группы.
Начнем с того, что было известно уже много ранее, - команду покидает Ахмед Муса. Безвылазно сидевший в английском "Лестере" нападающий поначалу больше раздражал, чем радовал, но в конце концов (после знаменитой взбучки от Гончаренко) заиграл и даже заслужил вызов в сборную. Срок аренды заканчивается, а выкупить Евгений Гинер этого игрока совершенно точно не сможет. Судя по слухам, в очередь за нигерийцем уже выстраиваются турецкие клубы.
Весной Ахмед сыграл большую роль в жизни ЦСКА. Потеря нападающего (кроме него остаются из более-менее основных Витиньо и Чалов) совершенно точно скажется. Даже если на этот раз Чалов не прекратит геройствовать после весны (так было год назад), "армейцев" ждет утомительный сезон с Лигой Чемпионов. Вывезут ли два нападающих? Вообще не факт. Придется опять двигать молодежь - того же Жемалетдинова, который блеснул пока что один раз, в первой игре против "Бенфики". Да и то - гол забил с очевидного момента, созданного Васиным.
Сюда же, наверное, стоит отнести Сергея Игнашевича. Уже долго говорят о том, что этот сезон у него точно последний. Кто говорит? Тот же Евгений Гинер, объяснивший, что Сергею "уже тяжело". Еще бы не тяжело - практически сорок лет, так еще и в сборной сил массу оставит. Так что с одной своей легендой "красно-синие" практически наверняка расстанутся.
Не так давно стало известно, что ЦСКА теряет Понтуса Вернблума (в течение сезона много писали о том, что контракт с ним продлить пытались, но никак не могли договориться) и Георги Миланова. С последним все не так страшно. Болгарин игрок явного резерва, который получал место на поле только в те моменты, когда надо добавить свежести в концовках матчей. С первых минут он практически не играет, можно сказать только о разовых исключениях. Конечно, это тоже потеря, потому что дефицит игроков на долгой дистанции всегда сказывается. Пусть Миланов не был исполнителем высокого качества, способным реально усилить команду, зато в проходных встречах чемпионата он вполне мог взять долю нагрузки кого-нибудь из партнеров.
Вот с Вернблумом расставаться болельщикам "красно-синих" действительно тяжело. В этом и прошлом году он стал настоящим спасением для ЦСКА. Выяснилось, что помимо своей основной роли чисто опорного разрушителя, швед способен играть и нападающего, так еще и начал забивать в самые нужные моменты. Вернблум принес за последнее время "армейцам" столько пользы, что его, наверное, стоит считать главной потерей команды Гончаренко этим летом. Не говоря уже о том, что просто грустно из-за того, что наш чемпионат оставляет такой футболист. Под "таким" я подразумеваю заряженного на борьбу, неуступчивого, пусть иногда и истеричного игрока, за которым интересно наблюдать практически в каждом матче.
И вот буквально на днях о своем уходе заявил Натхо. Контракт с ним руководство ЦСКА так и не продлило. Здесь, как и в случае с Милановым, нет явной однозначности. Последние сезоны Бибарс был не очень хорош, моментами даже как будто ленился. Иногда он приносил пользу, иногда - был худшим на поле. До своего уровня образца первого года за ЦСКА он так и не поднялся.
Но опять же - один игрок в системе ценностей «армейцев» на данный момент это много. Это в любом случае скажется. Да и вскрывать глубоко обороняющихся противников (против ЦСКА в чемпионате так будут играть многие) теперь станет в разы тяжелее, - у Бибарса это получалось.
Самое тяжелое, что за всех этих футболистов, которых «армейцы» лишились, клуб не получит денег. Муса был в аренде. Игнашевич – уходит на покой. У Миланова, Натхо и Вернблума закончились контракты. Это, конечно, делает ситуацию гораздо острее, потому как на гипотетически вырученные деньги можно было вполне компенсировать эти потери.
Ещё надо обязательно упомянуть о братьях Березуцких. Пока неизвестно, продолжат ли они играть в футбол, - сами они говорили о том, что им уже как бы пора. В том случае, если «армейцев» покинут ещё два центральных защитника, это будет совсем катастрофа.
И Александр Головин. Сейчас его активно сватают в «Челси» и «Монако». Хоть здесь ЦСКА сможет заработать.
Вот и получается (в случае ухода Головина), что из "армейской" полузащиты остается только Алан Дзагоев.
Что делать?
Без положительных моментов мы вас не оставим, - всё-таки есть какие-то обнадеживающие факты. Например, разговоры о подписании контракта с защитником "Бристоль Сити" Хердюром Магнуссоном. ЦСКА собирается приобрести 25-летнего футболиста сборной Исландии за 2,5 миллиона евро. Замена Игнашевичу есть, но если уйдут и братья, этого, конечно, не хватит. В любом случае, надо возвращать Чернова.
Судя по упорности возникновения этих слухов и тому, что сказал агент Магнуссона, трансфер действительно состоится. И вполне вероятно, что игрок окажется полезным. Вспомнить только другого исландца Сигурдссона, который сейчас играет за "Ростов". Тому же "Рубину" он принес много пользу, причем что в "Фулхэме" так и не заиграл.
Приятным бонусом - возвращение Романа Еременко, который отбыл два года дисквалификации. Здесь обойдется без больших выплат, что очень на руку "армейцам". Правда, пока совсем непонятно, в какой форме вернется Еременко. Точнее, это понятно - в плохой. Но вот какое время ему понадобится, чтобы вернуться (если это возможно) на свой прежний уровень, определить трудно.
Что называется, наглядное сравнение.
Состав ЦСКА образца минувшего сезона
Что ждёт ЦСКА
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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