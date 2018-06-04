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Александр Мостовой: возможно, Манчини стоило дать еще время

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение "Зенита" расстаться с Роберто Манчини.

"Возможно, "Зенит" поторопился с отставкой Манчини. Все-таки в первом сезоне у него было слишком много футболистов в обойме, и с ходу разобраться со всем этим многообразием было непросто. Если бы ему дали еще один шанс, не исключено, что он смог бы выправить ситуацию.

"Зенит" так себя зарекомендовал, что от них всегда ждут назначения какого-то именитого иностранного тренера, Во многом это уже вопрос имиджа. В команде всегда много легионеров, и руководство, видимо, считает, что специалисту из-за границы будет проще найти с ними общий язык.

Но питерцы уже неоднократно обжигались с назначением иностранцев и теперь решили пойти иным путем", – цитирует Мостового газета Известия.
Теги: Мостовой Манчини
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