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У "Амкара" 8 июня могут отозвать лицензию на участие в РФПЛ

Стали известны нюансы ситуации, связанной с участием пермского "Амкара" в чемпионате-2018/19 годов.

Пермяки 30 мая получили лицензию на участие в чемпионате – произошло это после заседания апелляционного комитета.

Однако есть один нюанс, о котором стало известно только сейчас – до 8 июня пермяки должны предоставить финансовые гарантии участия в чемпионате страны. Если эти гарантии не будут даны, лицензию у клуба отзовут

"Спорт-Экспресс"
Теги: Амкар
Сегодня, 01:05
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