Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26687
Ситуация на юго-востоке Украины 119546
Mузыка 5722
Политика и события в стране и мире 4297
Курилка 1535
Зенит 104678
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 29
Отдых в Крыму. 192

Новости партнеров

"Зенит": осуждаем проявления расизма

"Зенит" опубликовал заявление в связи с решением УЕФА наказать клуб одним еврокубковым матчем без зрителей за беспорядки и расистское поведение болельщиков.

"Футбольный клуб "Зенит" всячески осуждает проявления расизма и призывает болельщиков к толерантности и взаимоуважению.

"Зенит" считает, что вокруг клуба и на стадионе объединяются люди, болельщики, для которых интерес к футболу является важнейшим, что на арене объединены зрители, уверенные, что расизму не место ни в футболе, ни в обществе вообще.

Футбольный клуб "Зенит" регулярно участвует в акциях, направленных на борьбу с расизмом, и осуждает действия лиц, из-за которых следующий еврокубковый матч пройдет без поддержки болельщиков стадиона "Санкт-Петербург", - говорится на официальном сайте "Зенита".
Теги: Зенит
Сегодня, 06:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.