Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119548
Политика и события в стране и мире 4302
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 31
КБ-Гостевая 26687
Mузыка 5722
Зенит 104678
Отдых в Крыму. 192
Мировые трансферы 331

Новости партнеров

Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ

Руководитель селекционной службы "Крыльев Советов" Зураб Циклаури рассказал о целях самарского клуба на следующий сезон в РФПЛ.

"Хорошим результатом для нас станет место в десятке. Но учитывая уровень конкуренции мы будем довольны и просто сохранением прописки в РФПЛ", - цитирует Циклаури официальный сайт клуба.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 12:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.