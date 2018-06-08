"Локомотив" обязали выплатить Биличу в качестве компенсации более 200 тысяч евро

Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел апелляцию "Локомотива" на решение ФИФА о присуждении бывшему главном тренеру "железнодорожников" Славену Биличу компенсации за досрочное расторжение контракта и принял сторону хорватского специалиста.В марте 2018 года во время заседания CAS, по инициативе "Локомотива", стороны устно договорились, что откажутся от взаимных претензий, при этом клуб выплатит тренеру сумму, которая не превысит 200 тысяч евро. Однако затем "Локомотив" передумал отзывать апелляцию и подписывать мировое соглашение. Источник отмечает, что теперь клубу придется выплатить не только всю требуемую сумму, но и такие издержки, как налоговые выплаты и судебные расходы, которые составят более 50% от присужденной компенсации.Билич возглавлял "Локомотив" в 2012–2013 годах, клуб расторг с ним контракт. Досрочное расторжение договора предусматривало выплату Биличу компенсации в несколько миллионов евро. Из-за падения курса рубля сумма выплаты увеличилась в рублевом эквиваленте по сравнению с 2013 годом, клуб пытался доказать, что по договору он должен выплатить прописанную сумму в российской волюте, а Билич настаивал на выплате компенсации в евро.