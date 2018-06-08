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Тренер по физподготовке "Спартака-2" Шарипов станет ассистентом Карреры

Специалист по физподготовке "Спартака-2" Рамиль Шарипов перейдет на работу в первую команду, сообщает официальный сайт красно-белых.

Шарипов, заключивший новый контракт до 31 мая 2019 года, станет ассистентом главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

С января 2017-го Шарипов работал тренером по физподготовке "Спартака-2". Во вторую команду он был переведен из клубного дубля, куда в январе 2016 года перебрался из "Рубина".
Теги: Спартак
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