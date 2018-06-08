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Игорь Семшов: назначение Семака в "Зенит" - большой плюс для всего российского футбола
Участник ЧМ-2002 и Евро-2012, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов поделился мнением о назначении Сергея Семака главным тренером "Зенита".
— Еще один игрок той бронзовой сборной, Сергей Семак, возглавил "Зенит". Как вы оцениваете это назначение?
— Отечественный специалист возглавил сильную команду — это же здорово! Семак играл в "Зените", здесь же начинал тренерскую карьеру, знает внутреннюю кухню. Он много сделал для развития отечественного футбола, выигрывал трофеи, много поиграл за сборную, выступал за рубежом.
Вообще сейчас многие ребята 1975–76 годов рождения, имеющие большой международный опыт, начинают самостоятельную тренерскую карьеру. Если им доверять, они непременно проявят себя на этом поприще. Словом, назначение Семака — это большой плюс для всего российского футбола, — сказал Семшов.
sportsdaily.ru
— Еще один игрок той бронзовой сборной, Сергей Семак, возглавил "Зенит". Как вы оцениваете это назначение?
— Отечественный специалист возглавил сильную команду — это же здорово! Семак играл в "Зените", здесь же начинал тренерскую карьеру, знает внутреннюю кухню. Он много сделал для развития отечественного футбола, выигрывал трофеи, много поиграл за сборную, выступал за рубежом.
Вообще сейчас многие ребята 1975–76 годов рождения, имеющие большой международный опыт, начинают самостоятельную тренерскую карьеру. Если им доверять, они непременно проявят себя на этом поприще. Словом, назначение Семака — это большой плюс для всего российского футбола, — сказал Семшов.
sportsdaily.ru
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