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Игрок "Амкара" Зайцев: в России закрыть футбольный клуб дело 5 секунд, а о людях подумали?

Защитник "Амкара" Николай Зайцев высказался по поводу ситуации с возможным расформированием клуба.

"Получается, наш губернатор бросил команду. Ну а что? Сделают сейчас "Звезду", заявят во вторую лигу, в ПФЛ. А если кто-то возмутится, ответят, чтобы заткнуть людям рот: "Ну мы же вот создали новый клуб". С ума сойти. И это все в преддверии чемпионата мира!

А потом мы удивляемся, почему у нас сборная не играет, нет Роналду и Неймаров. Да потому что в России закрыть клуб – дело 5 секунд. Зато мы будем все ездить на танках, летать на истребителях, погружаться под воду, запускать ракеты. И это касается не только футбола. Можно привести кучу примеров из других сфер.

Ну вот не станет "Амкара". А что в Перми тогда останется? Баскетбольного "Урал-Грейта" нет. Хоккейного "Молота-Прикамья" – тоже. Город сейчас может похвастаться только "Амкаром". А чем еще? Зонами? Ну закроют клуб и начнут гордиться зонами, что ли?

Кто виноват? Да сложно разобрать. Все валить только на губернатора, наверное, нельзя. Он не выделяет деньги, но его ведь кто-то поддерживает… А по факту клуб убили", – сказал Зайцев.

Спорт-Экспресс
Теги: Амкар Зайцев
Сегодня, 08:38
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19
(4)
№19 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 09:37) #
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online

Товарищ Зайцев, Вы бы научились играть в футбол сначала на уровне ведущих европейских клубов, а потом уже пытались что то говорить, а пешком ходить по полю все могут. Вы научились играть на уровне ПФЛ вот там и играйте.
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
№18 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:36) #
  • 0
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online

Цитата: Asking
Зырянчега помнишь, к примеру?

Согласен, одного нашли. 20 лет назад. А ещё?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№17 Написал: safonas (Сегодня, 09:34) #
  • -1
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online

конечно у футболистов раздуты зп, но по сути он то прав...


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№16 Написал: Matador1989 Уфа (Сегодня, 09:31) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну вообще я не понимаю, почему бюджет края должен спонсировать машины, квартиры, отдыхи на Майорке, жен, детей, всяких условных - Балановичей и Бодулов, я понимаю если бы у них как у Атлетик Бильбао свои воспитанники только играли или коренные пермяки, вопросов нет, а так, миллионы в пустую уходят на не пойми кого и это все бюджетные клубы касается их в принципе быть не должно на профессиональном уровне, максимум ДЮСШ за счет бюджета а далее из этих ДЮСШ клубы уже должны за деньги покупать молодых игроков и развивать далее. Но нам до этого как раком до китая, частные инвесторы в российские клубы не будут вкладывать, тут ни трансляций нормальных ни людей на стадионах ни инфраструктуры в регионах + лимит.
Регистрация: 20.08.2011 [жалоба]
№15 Написал: паровоз (Сегодня, 09:27) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
СуперШтангист,
не сравнивай Локомотив да августа 2016 и после!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№14 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Терек»
паровоз,
До этого играл он в ФНЛ, выкинули в 2013 за ненадобностью, Амкар довёл до тех кондиций, когда Спартак захотел купить. А после вас он в РФПЛ (после сезона 2013) бесплатно никому не был нужен, эксперт joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№13 Написал: паровоз (Сегодня, 09:15) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
СуперШтангист,
в сборную он попал, играя в Спартаке!то что Амкар его воспитал для сборной - бред дилетанта!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№12 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:09) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
паровоз,
Вопрос был задан так:
Простой вопрос (Зайцеву по теме третьего абзаца) - сколько игроков Амкар воспитал для сборной?

Дрезина воспитала Джикию для сборной (как футболиста, может быть, но если посмотреть где он играл с 2013 года)? Если нет, спорить не о чем.
Он с 2014 года играл в ФНЛ, это называется для сборной "Локомотив" воспитал?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№11 Написал: Asking (Сегодня, 09:09) #
  • 0
  •  (4)

Да вообще-то вам бы аппетиты подрезать, футболиста... И не только в Амкаре, что за дела, когда Габулов в Брюгге, который играет в еврокубках, получает меньше, чем в команде внутреннего пользования Арсенал Тула?!!!
Цитата: cska1971
Простой вопрос (Зайцеву по теме третьего абзаца) - сколько игроков Амкар воспитал для сборной?

Зырянчега помнишь, к примеру?


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:04) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: СуперШтангист
Джикия, как минимум.

Это тот москвич Джикия, который в Амкар в 22 года пришёл?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№9 Написал: паровоз (Сегодня, 09:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
СуперШтангист,
Джикия - воспитанник Локомотива!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№8 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:02) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
Создавать и спонсировать футбольные клубы "для того что бы был" - утопия. Если нет конкретного (частного) владельца, рдеющего за свое детище и инвестирующего в него деньги, то такая команда обречена на крах.

Кубань в пример. Пока власть имущим было выгодно пилить с команды бабки, фк худо-бедно жил. А лифтовали ведь тоже не просто так: под выход в ПЛ всегда можно привлечь бабло и мульку загнать про высокие цели.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 09:00) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Зато мы будем все ездить на танках, летать на истребителях, погружаться под воду, запускать ракеты.

Ну конечно, что там всякие ненужные истребители танки и ракеты, их конструкторы, сборщики, металлурги, химики, ученые, - главное чтобы футболист Коля Зайцев свой миллион долларов в год за хождение пешком получал.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 08:58) #
  • +7
  •  (7)

О каких людях? О легионерах миллионеров, которые жируют за счет бюджета области или о тех 300 человек, которые на стадион ходят это убожество смотреть? Вы бы Зайцев не особе подумали а у тех деньги отбираете не понятно на какие цели. Ладно бы в футбол играли, а то непонятно что и для кого делаете
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 08:58) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: cska1971
Простой вопрос (Зайцеву по теме третьего абзаца) - сколько игроков Амкар воспитал для сборной?

Джикия, как минимум.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 08:56) #
  • +2
  •  (4)
online

Простой вопрос (Зайцеву по теме третьего абзаца) - сколько игроков Амкар воспитал для сборной?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 08:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
-2 команды в преддверии ЧМ.
Повышаем престиж российского футбола joy
Скоро к ним Урал присоединится.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 08:48) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Всё в одну кучу собрал. Только про себя забыл. Чо ж вы так херово играли, что на вас из огромного города 2-3 тысячи ходило? А если вашей игрой город гордился, то почему спонсоры от вас отказались? Тоже Путин виноват?
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 08:46) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Виновато руководство клуба. Они должны заботиться о финансах клуба, а не губернатор.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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