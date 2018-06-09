Игрок "Амкара" Зайцев: в России закрыть футбольный клуб дело 5 секунд, а о людях подумали?

Защитник "Амкара" Николай Зайцев высказался по поводу ситуации с возможным расформированием клуба."Получается, наш губернатор бросил команду. Ну а что? Сделают сейчас "Звезду", заявят во вторую лигу, в ПФЛ. А если кто-то возмутится, ответят, чтобы заткнуть людям рот: "Ну мы же вот создали новый клуб". С ума сойти. И это все в преддверии чемпионата мира!А потом мы удивляемся, почему у нас сборная не играет, нет Роналду и Неймаров. Да потому что в России закрыть клуб – дело 5 секунд. Зато мы будем все ездить на танках, летать на истребителях, погружаться под воду, запускать ракеты. И это касается не только футбола. Можно привести кучу примеров из других сфер.Ну вот не станет "Амкара". А что в Перми тогда останется? Баскетбольного "Урал-Грейта" нет. Хоккейного "Молота-Прикамья" – тоже. Город сейчас может похвастаться только "Амкаром". А чем еще? Зонами? Ну закроют клуб и начнут гордиться зонами, что ли?Кто виноват? Да сложно разобрать. Все валить только на губернатора, наверное, нельзя. Он не выделяет деньги, но его ведь кто-то поддерживает… А по факту клуб убили", – сказал Зайцев.