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Вадим Евсеев: я в отпуске, по расформированию "Амкара" информацией не владею
Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев отметил, что не владеет информацией о возможном расформировании пермского клуба.
"Я нахожусь в отпуске и не владею информацией, но я ,так понимаю, все решится в ближайшие два дня", – цитирует Евсеева Р-Спорт.
Напомним, что угроза снятия "Амкара" с розыгрыша РФПЛ возникла из-за финансовых проблем в пермском клубе.
"Я нахожусь в отпуске и не владею информацией, но я ,так понимаю, все решится в ближайшие два дня", – цитирует Евсеева Р-Спорт.
Напомним, что угроза снятия "Амкара" с розыгрыша РФПЛ возникла из-за финансовых проблем в пермском клубе.
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