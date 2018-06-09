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Вадим Евсеев: я в отпуске, по расформированию "Амкара" информацией не владею

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев отметил, что не владеет информацией о возможном расформировании пермского клуба.

"Я нахожусь в отпуске и не владею информацией, но я ,так понимаю, все решится в ближайшие два дня", – цитирует Евсеева Р-Спорт.

Напомним, что угроза снятия "Амкара" с розыгрыша РФПЛ возникла из-за финансовых проблем в пермском клубе.
Теги: Евсеев Амкар
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