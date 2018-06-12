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Андрей Аршавин: хотелось бы вернуться в "Зенит" в качестве менеджера

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайра", признался, что не прочь вернуться в петербургский клуб на административную должность.

"Конечно, хотел бы вернуться. Но не в качестве игрока. А вообще быть в клубе — да. Сейчас мне уже ближе менеджерская работа", — передает слова Аршавина Sport24.

Ранее сообщалось, что Аршавин может стать советником президента "Зенита" Сергея Фурсенко.
Теги: Аршавин Зенит
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