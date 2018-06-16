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Лотар Маттеус: 20 миллионов - нормальная цена за Головина

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал информацию о переходе полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в "Ювентус".

"Он отличный игрок — неудивительно, что им интересуются в Европе. Многое будет зависеть от того, как он выступит на чемпионате мира и чего добьется со своей сборной. Можно провалить две-три игры — и все скажут: "М-да, ничего особенного". Но если ты выстрелишь, забьешь много голов и будешь в большом порядке — предложений от топ-клубов станет еще больше. Это касается не только Головина — всех игроков. "Юве" планирует закрыть сделку как можно быстрее? Очень хорошо их понимаю. Наверняка они следят за Головиным не первую неделю и знают: если он хорошо выступит на чемпионате мира, его стоимость моментально взлетит, а конкуренция увеличится. Может, Головин забьет три гола, и на него тут же выйдет "Челси"? Почему нет? Если «Ювентус» хочет его, лучше решить вопрос как можно быстрее. 20 миллионов — нормальная цена за Головина, абсолютно. В чем проблема? Возможно, для России это большие деньги, но посмотрите на европейский трансферный рынок. Реалии таковы: если хочешь хорошего игрока, 20 миллионов — минимум, который ты заплатишь. Так что меня эта цена не удивляет", - цитирует Маттеуса Sport24.ru.
Теги: Маттеус Головин Ювентус ЦСКА
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