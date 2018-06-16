Лотар Маттеус: 20 миллионов - нормальная цена за Головина

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4609
|КБ-Гостевая
|26754
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119633
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|76
|Зенит
|104687
|Mузыка
|5724
|кто чо любит пажрать?
|3198
|Угадываем игроков
|18336
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 22:43
Сборная Ирана – первая команда с 1966 года, забившая в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм (7)
Сборная Ирана – первая команда с 1966 года, забившая в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм (7)
Вчера, 22:05
Мбарк Буссуфа: "Крестовский" - один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть
Мбарк Буссуфа: "Крестовский" - один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть
Вчера, 20:24
"Балтика" готова принять стадион ЧМ-2018 в Калининграде при федеральном финансировании (3)
"Балтика" готова принять стадион ЧМ-2018 в Калининграде при федеральном финансировании (3)
Вчера, 19:58
Сборная Ирана в концовке вырвала победу над Марокко (10)
Сборная Ирана в концовке вырвала победу над Марокко (10)
Вчера, 19:55
Криштиану Роналду - в атаке Португалии на игру с Испанией (2)
Криштиану Роналду - в атаке Португалии на игру с Испанией (2)
Вчера, 19:53
Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Португалией (3)
Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Португалией (3)
Вчера, 18:39
Сергей Кирьяков: Дзюба себя проявил, но вряд ли тренерский штаб станет что-то менять (2)
Сергей Кирьяков: Дзюба себя проявил, но вряд ли тренерский штаб станет что-то менять (2)
Вчера, 18:29
Александр Головин: говорят, Дзагоев выбыл на 10 дней
Александр Головин: говорят, Дзагоев выбыл на 10 дней
Вчера, 18:09
Юрий Жирков тренируется по индивидуальному графику
Юрий Жирков тренируется по индивидуальному графику
Вчера, 18:04
ЦСКА объявил об уходе Ахмеда Мусы (11)
ЦСКА объявил об уходе Ахмеда Мусы (11)
Вчера, 17:22
Марокко - Иран: стартовые составы команд
Марокко - Иран: стартовые составы команд
Вчера, 17:11
На зубах: Уругвай на 90-й минуте дожал Египет (2)
На зубах: Уругвай на 90-й минуте дожал Египет (2)
Вчера, 16:53
"Урал": у Суареса и Салаха почти получилось собрать столько зрителей, сколько Фидлер и Бикфалви (5)
"Урал": у Суареса и Салаха почти получилось собрать столько зрителей, сколько Фидлер и Бикфалви (5)
Вчера, 16:34
Масуд Шоджаеи: сделаем все, чтобы Иран гордился нами
Масуд Шоджаеи: сделаем все, чтобы Иран гордился нами
Вчера, 16:25
Алексей Сорокин: на матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно (7)
Алексей Сорокин: на матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно (7)
Вчера, 15:50
Сергей Прядкин: Дзагоев будет готов через одну-две недели (10)
Сергей Прядкин: Дзагоев будет готов через одну-две недели (10)
Вчера, 15:42
Источник: ЦСКА ведет переговоры об аренде 22-летнего бразильского защитника Родриго Бекао (5)
Источник: ЦСКА ведет переговоры об аренде 22-летнего бразильского защитника Родриго Бекао (5)
Лотар Маттеус: 20 миллионов - нормальная цена за Головина
Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал информацию о переходе полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в "Ювентус".
"Он отличный игрок — неудивительно, что им интересуются в Европе. Многое будет зависеть от того, как он выступит на чемпионате мира и чего добьется со своей сборной. Можно провалить две-три игры — и все скажут: "М-да, ничего особенного". Но если ты выстрелишь, забьешь много голов и будешь в большом порядке — предложений от топ-клубов станет еще больше. Это касается не только Головина — всех игроков. "Юве" планирует закрыть сделку как можно быстрее? Очень хорошо их понимаю. Наверняка они следят за Головиным не первую неделю и знают: если он хорошо выступит на чемпионате мира, его стоимость моментально взлетит, а конкуренция увеличится. Может, Головин забьет три гола, и на него тут же выйдет "Челси"? Почему нет? Если «Ювентус» хочет его, лучше решить вопрос как можно быстрее. 20 миллионов — нормальная цена за Головина, абсолютно. В чем проблема? Возможно, для России это большие деньги, но посмотрите на европейский трансферный рынок. Реалии таковы: если хочешь хорошего игрока, 20 миллионов — минимум, который ты заплатишь. Так что меня эта цена не удивляет", - цитирует Маттеуса Sport24.ru.
"Он отличный игрок — неудивительно, что им интересуются в Европе. Многое будет зависеть от того, как он выступит на чемпионате мира и чего добьется со своей сборной. Можно провалить две-три игры — и все скажут: "М-да, ничего особенного". Но если ты выстрелишь, забьешь много голов и будешь в большом порядке — предложений от топ-клубов станет еще больше. Это касается не только Головина — всех игроков. "Юве" планирует закрыть сделку как можно быстрее? Очень хорошо их понимаю. Наверняка они следят за Головиным не первую неделю и знают: если он хорошо выступит на чемпионате мира, его стоимость моментально взлетит, а конкуренция увеличится. Может, Головин забьет три гола, и на него тут же выйдет "Челси"? Почему нет? Если «Ювентус» хочет его, лучше решить вопрос как можно быстрее. 20 миллионов — нормальная цена за Головина, абсолютно. В чем проблема? Возможно, для России это большие деньги, но посмотрите на европейский трансферный рынок. Реалии таковы: если хочешь хорошего игрока, 20 миллионов — минимум, который ты заплатишь. Так что меня эта цена не удивляет", - цитирует Маттеуса Sport24.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.