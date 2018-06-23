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Аксель Витсель: я до сих пор люблю "Зенит"
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился своими впечатлениями о победе над Тунисом (5:2) в матче 2 тура группы G ЧМ-2018, а также вспомнил о "Зените".
– Мы провели отличный матч, забили 5 голов и вышли в плей-офф турнира, – начал Витсель. – Теперь, в третьем туре, у тренера есть возможность для маневра – не исключено, что кто-то получит небольшой отдых. Сегодня мы выбрали верную тактику и правильную расстановку.
– Вам как-то помог опыт выступлений на стадионе "Спартак" в РФПЛ?
– (Улыбается.) Вы знаете, то, что я когда-то играл на этой арене, не имеет особого значения. Главное, что сборная Бельгии выглядела отлично в целом.
– Как вам атмосфера и организация чемпионата мира?
– Все просто здорово! Например, сегодня на трибунах оказалось много наших болельщиков, они здорово нас поддерживали и организовали классный перформанс.
– Что вы можете передать фанатам "Зенита"?
– То, что до сих пор поддерживаю эту команду, люблю ее и очень надеюсь, что в следующем сезоне она выиграет чемпионат России.
"Спорт-Экспресс"
– Мы провели отличный матч, забили 5 голов и вышли в плей-офф турнира, – начал Витсель. – Теперь, в третьем туре, у тренера есть возможность для маневра – не исключено, что кто-то получит небольшой отдых. Сегодня мы выбрали верную тактику и правильную расстановку.
– Вам как-то помог опыт выступлений на стадионе "Спартак" в РФПЛ?
– (Улыбается.) Вы знаете, то, что я когда-то играл на этой арене, не имеет особого значения. Главное, что сборная Бельгии выглядела отлично в целом.
– Как вам атмосфера и организация чемпионата мира?
– Все просто здорово! Например, сегодня на трибунах оказалось много наших болельщиков, они здорово нас поддерживали и организовали классный перформанс.
– Что вы можете передать фанатам "Зенита"?
– То, что до сих пор поддерживаю эту команду, люблю ее и очень надеюсь, что в следующем сезоне она выиграет чемпионат России.
"Спорт-Экспресс"
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