Аксель Витсель: я до сих пор люблю "Зенит"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился своими впечатлениями о победе над Тунисом (5:2) в матче 2 тура группы G ЧМ-2018, а также вспомнил о "Зените".– Мы провели отличный матч, забили 5 голов и вышли в плей-офф турнира, – начал Витсель. – Теперь, в третьем туре, у тренера есть возможность для маневра – не исключено, что кто-то получит небольшой отдых. Сегодня мы выбрали верную тактику и правильную расстановку.– (Улыбается.) Вы знаете, то, что я когда-то играл на этой арене, не имеет особого значения. Главное, что сборная Бельгии выглядела отлично в целом.– Все просто здорово! Например, сегодня на трибунах оказалось много наших болельщиков, они здорово нас поддерживали и организовали классный перформанс.– То, что до сих пор поддерживаю эту команду, люблю ее и очень надеюсь, что в следующем сезоне она выиграет чемпионат России.