"Локомотив" сыграл вничью с "Аустрией" из Клагенфурта

"Локомотив" на сборе в Австрии сыграл вничью с "Аустрией" из Клагенфурта, представляющей второй по силе дивизион Австрии."Аустрия" - "Локомотив" - 1:1 (1:1)Жемалетдинов 35.Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Денисов, Баринов, Корян, Миронов, Тугарев, Жемалетдинов