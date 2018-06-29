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"Локомотив" сыграл вничью с "Аустрией" из Клагенфурта

"Локомотив" на сборе в Австрии сыграл вничью с "Аустрией" из Клагенфурта, представляющей второй по силе дивизион Австрии.

"Аустрия" - "Локомотив" - 1:1 (1:1)
Голы: Жемалетдинов 35.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Денисов, Баринов, Корян, Миронов, Тугарев, Жемалетдинов
Вчера, 21:18
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