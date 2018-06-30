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Робер Пирес: я уверен, Головин готов к игре в любом топ-клубе АПЛ

Бывший полузащитник сборной Франции и лондонского "Арсенала" Робер Пирес поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

"Для меня Головин – открытие этого турнира. Он заметно сильнее всех футболистов сборной России, абсолютно лучший игрок. По-моему, он может сделать все – у него хороший дриблинг, он прекрасный ассистент, может забивать голы. Головин – это совершенный игрок, русский Модрич. Ему ведь всего 22, так что будущее отличное. Ему точно надо уехать в Европу, я уверен, что такой качественный футболист усилит любую команду. Это готовый футболист для топ-клуба английской премьер-лиги", – сказал Пирес.

Спорт-Экспресс
Сегодня, 11:34
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№5 Написал: Fint Москва (Сегодня, 13:12) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: stainless
Забывают иностранные эксперты почему-то про спартаковца Зобнина. Наверное фамилия трудная...

Зобнин тоже приглянется, если испанцев прикроет завтра, во всяком случае надеюсь на него, в дуете с Газинским... blush
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Vanek (Сегодня, 12:22) #
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Диванные поросята негодуэ)))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: таратель мытищи (Сегодня, 12:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
если пиресу за это мнение заплатили
гинер молодец так и надо раскручивать
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: stainless (Сегодня, 11:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Забывают иностранные эксперты почему-то про спартаковца Зобнина. Наверное фамилия трудная...
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
пофиг на его игру, статистику и так далее. хочу сказать о другом
вопрос еще к какому тренеру он попадет. и Слуцкий и Гончаренко говорили, что есть игроки, которые понимают крик. а есть - которые от этого наоборот ломаются и с ними нужен индивидуальный разговор. и что он из вторых. а будет ли кто заграницей этим заниматься?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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