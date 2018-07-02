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Мама Головина: в данный момент между ЦСКА и "Челси" идут переговоры по моему сыну

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в "Челси", информацию о переговорах двух клубов подтвердила Светлана Головина — мать Александра.

"Сейчас между клубами идут переговоры, но нам пока подробности не известны. Саша сейчас выступает за сборную, полностью сосредоточен на чемпионате мира, поэтому я говорю ему, чтобы лишний раз не дергался. Так что переход из одного клуба в другой будет обсуждаться лишь после его завершения. Сейчас за Сашу болеет весь Калтан, весь Кузбасс, даже те, кто ранее был равнодушен к футболу. А самая преданная поклонница — его 83-летняя бабушка: она не пропускает ни одного матча", — цитирует Головину "Комсомольская правда–Кемерово".
Теги: Головин ЦСКА Челси
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