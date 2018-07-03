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Вингер "Динамо" Анатолий Катрич находится на просмотре в "Краснодаре"

Полузащитник московского "Динамо" Анатолий Катрич близок к переходу в "Краснодар", сообщает Sport24

23-летний хавбек находится на просмотре в краснодарской команде.

Катрич с 2015 года играл в основной команде "Динамо", но в 2018 году он не провел ни одного официального матча.
Теги: Катрич Динамо Краснодар
Сегодня, 10:22
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