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Владимир Пильгуй: я не буду оправдывать или осуждать выбор Ташаева в пользу "Спартака"
Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал информацию о переходе полузащитника "бело-голубых" Александра Ташаева в "Спартак". Согласно информации СМИ, 24-летний хавбек перейдёт в стан "красно-белых" на правах свободного агента. Ожидается, что "Спартак" объявит о подписании 4-летнего контракта с Ташаевым в ближайшие дни.
- Об игре Ташаева в "Динамо":
Моё мнение об Александре, наверное, сходится с мнением большинства: перспективный, талантливый футболист. Полагаю, его уход станет потерей для "Динамо", но мы уже столько хороших игроков уже потеряли... наверное, это уже не очень удивляет (улыбается).
В минувшем сезоне Ташаевым был одним из лучших в составе команды. Наряду с Антоном Шуниным, Кириллом Панченко, который до травмы смотрелся очень прилично. Нельзя выделить одного, кто-то смотрелся хуже, кто-то лучше, но в целом, коллектив выполнил поставленную на сезон после возвращения из ФНЛ задачу, более того, в последних турах удалось закрепиться в середине турнирной таблицы.
- О непопадании Ташаева в заявку сборной России на ЧМ-2018:
Тяжело судить, помог бы он сборной или нет, учитывая отсутствие у него опыта игр на таком уровне. Тренерскому штабу Станислава Черчесова виднее, они формировали состав под свою концепцию и своё видение. В сборной на флангах есть Денис Черышев, который очень ярко себя проявляет, есть Александр Самедов, у которого очень большой опыт, и я не понимаю критики в его адрес. Он делает всё что может и выглядит неплохо. Я бы в целом сейчас никого из ребят критиковать не стал, наоборот, поблагодарил бы их за выход в четвертьфинал.
- О вероятном переходе воспитанника "Динамо" в "Спартак":
Сложно рассуждать, но мне обидно, что такие футболисты уходят из клуба, что "Динамо" не может найти каких-то стимулов, чтобы удержать ребят. Касаемо перехода в стан принципиального соперника... мы можем только догадываться, что послужило причиной ухода Ташаева. Может, в "Динамо" его что-то не устраивает, мы не общаемся с ним близко, чтобы говорить что-то конкретное. Я не буду ни оправдывать, ни осуждать выбор Александра.
Такие новости расстраивают. Сразу вспоминаются истории уходов Александра Кокорина, Фёдора Смолова... теперь вот, Ташаев. Конечно, это обидно.
- О замене для Ташаева:
О вероятном уходе Александра говорили давно, поэтому представители тренерского штаба, наверное, уже думали и что-то пытаются предпринять в трансферных вопросах. Наверняка будут рассматриваться и варианты игры при другой схеме.
- Об игре Ташаева в "Динамо":
Моё мнение об Александре, наверное, сходится с мнением большинства: перспективный, талантливый футболист. Полагаю, его уход станет потерей для "Динамо", но мы уже столько хороших игроков уже потеряли... наверное, это уже не очень удивляет (улыбается).
В минувшем сезоне Ташаевым был одним из лучших в составе команды. Наряду с Антоном Шуниным, Кириллом Панченко, который до травмы смотрелся очень прилично. Нельзя выделить одного, кто-то смотрелся хуже, кто-то лучше, но в целом, коллектив выполнил поставленную на сезон после возвращения из ФНЛ задачу, более того, в последних турах удалось закрепиться в середине турнирной таблицы.
- О непопадании Ташаева в заявку сборной России на ЧМ-2018:
Тяжело судить, помог бы он сборной или нет, учитывая отсутствие у него опыта игр на таком уровне. Тренерскому штабу Станислава Черчесова виднее, они формировали состав под свою концепцию и своё видение. В сборной на флангах есть Денис Черышев, который очень ярко себя проявляет, есть Александр Самедов, у которого очень большой опыт, и я не понимаю критики в его адрес. Он делает всё что может и выглядит неплохо. Я бы в целом сейчас никого из ребят критиковать не стал, наоборот, поблагодарил бы их за выход в четвертьфинал.
- О вероятном переходе воспитанника "Динамо" в "Спартак":
Сложно рассуждать, но мне обидно, что такие футболисты уходят из клуба, что "Динамо" не может найти каких-то стимулов, чтобы удержать ребят. Касаемо перехода в стан принципиального соперника... мы можем только догадываться, что послужило причиной ухода Ташаева. Может, в "Динамо" его что-то не устраивает, мы не общаемся с ним близко, чтобы говорить что-то конкретное. Я не буду ни оправдывать, ни осуждать выбор Александра.
Такие новости расстраивают. Сразу вспоминаются истории уходов Александра Кокорина, Фёдора Смолова... теперь вот, Ташаев. Конечно, это обидно.
- О замене для Ташаева:
О вероятном уходе Александра говорили давно, поэтому представители тренерского штаба, наверное, уже думали и что-то пытаются предпринять в трансферных вопросах. Наверняка будут рассматриваться и варианты игры при другой схеме.
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