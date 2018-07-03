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Владимир Пильгуй: я не буду оправдывать или осуждать выбор Ташаева в пользу "Спартака"

Владимир Пильгуй: я не буду оправдывать или осуждать выбор Ташаева в пользу "Спартака"Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал информацию о переходе полузащитника "бело-голубых" Александра Ташаева в "Спартак". Согласно информации СМИ, 24-летний хавбек перейдёт в стан "красно-белых" на правах свободного агента. Ожидается, что "Спартак" объявит о подписании 4-летнего контракта с Ташаевым в ближайшие дни.

- Об игре Ташаева в "Динамо":

Моё мнение об Александре, наверное, сходится с мнением большинства: перспективный, талантливый футболист. Полагаю, его уход станет потерей для "Динамо", но мы уже столько хороших игроков уже потеряли... наверное, это уже не очень удивляет (улыбается).

В минувшем сезоне Ташаевым был одним из лучших в составе команды. Наряду с Антоном Шуниным, Кириллом Панченко, который до травмы смотрелся очень прилично. Нельзя выделить одного, кто-то смотрелся хуже, кто-то лучше, но в целом, коллектив выполнил поставленную на сезон после возвращения из ФНЛ задачу, более того, в последних турах удалось закрепиться в середине турнирной таблицы.

- О непопадании Ташаева в заявку сборной России на ЧМ-2018:

Тяжело судить, помог бы он сборной или нет, учитывая отсутствие у него опыта игр на таком уровне. Тренерскому штабу Станислава Черчесова виднее, они формировали состав под свою концепцию и своё видение. В сборной на флангах есть Денис Черышев, который очень ярко себя проявляет, есть Александр Самедов, у которого очень большой опыт, и я не понимаю критики в его адрес. Он делает всё что может и выглядит неплохо. Я бы в целом сейчас никого из ребят критиковать не стал, наоборот, поблагодарил бы их за выход в четвертьфинал.

- О вероятном переходе воспитанника "Динамо" в "Спартак":

Сложно рассуждать, но мне обидно, что такие футболисты уходят из клуба, что "Динамо" не может найти каких-то стимулов, чтобы удержать ребят. Касаемо перехода в стан принципиального соперника... мы можем только догадываться, что послужило причиной ухода Ташаева. Может, в "Динамо" его что-то не устраивает, мы не общаемся с ним близко, чтобы говорить что-то конкретное. Я не буду ни оправдывать, ни осуждать выбор Александра.

Такие новости расстраивают. Сразу вспоминаются истории уходов Александра Кокорина, Фёдора Смолова... теперь вот, Ташаев. Конечно, это обидно.

- О замене для Ташаева:

О вероятном уходе Александра говорили давно, поэтому представители тренерского штаба, наверное, уже думали и что-то пытаются предпринять в трансферных вопросах. Наверняка будут рассматриваться и варианты игры при другой схеме.
Теги: Пильгуй Ташаев Динамо Спартак
Сегодня, 18:07
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№1 Написал: Лис-Ной О Лень (Сегодня, 18:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да тут не к нему вопрос, а к руководству Динамо - что творится-то у вас? Вы сколлько игроков просрали? Реально самоликвидироваться решили?! Ну а Ташаев не рвется в пердив, понятно дело


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Нарукожопь очередной гол, чтобы секта считала тебя богом!
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
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