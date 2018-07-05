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Источник: Ташаев расторг контракт с "Динамо", заплатив 1,5 млн евро
Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев в ближайшее время подпишет контракт со "Спартаком".
По информации Sport24, 24-летний хавбек расторг контракт со своим клубом, заплатив компенсацию – 1,5 миллиона евро.
Контракт Ташаева с "Динамо" был рассчитан до 30 июня 2020 года. Игрок 7 июня написал заявление об увольнении из "Динамо".
По информации Sport24, 24-летний хавбек расторг контракт со своим клубом, заплатив компенсацию – 1,5 миллиона евро.
Контракт Ташаева с "Динамо" был рассчитан до 30 июня 2020 года. Игрок 7 июня написал заявление об увольнении из "Динамо".
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