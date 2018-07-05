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Источник: Ташаев расторг контракт с "Динамо", заплатив 1,5 млн евро

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев в ближайшее время подпишет контракт со "Спартаком".

По информации Sport24, 24-летний хавбек расторг контракт со своим клубом, заплатив компенсацию – 1,5 миллиона евро.

Контракт Ташаева с "Динамо" был рассчитан до 30 июня 2020 года. Игрок 7 июня написал заявление об увольнении из "Динамо".
Теги: Ташаев Спартак Динамо
Сегодня, 10:06
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(3)
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:05) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
[quote=Blessing]Сразу экстрим, начиная с цены путёвки для искателя приключений.[/quot
у тебя всё по "накатанной"...без экстрима...очкоротое чудо .. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 10:46) #
  • 0
  •  (6)

значит уже есть договоренность с другим клубом


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:40) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Сразу экстрим, начиная с цены путёвки для искателя приключений.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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