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Евсеев об исчезновении "Амкара": обидно за ребят, обидно за болельщиков - они этого на заслужили

Бывший главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев высказался о прекращении существования пермского клуба.

"13 июня, на собрании, президент "Амкара" Шилов объявил о закрытии клуба. Это был как гром среди ясного неба. До этого не было никаких проблем. Игры, тренировки. В общем, ничто не предвещало такое развитие событий.

Конечно, обидно. Есть обида за ребят. Они терпели. Да, были задолженности, но они всегда выплачивались. Поэтому разговоров об этом не было.

Обидно за болельщиков,с только лет отдавших клубу. Они точно не заслужили такого исхода", - цитирует Евсеева Sport24

После исчезновения "Амкара" Евсеев вошел в тренерский штаб "Анжи", который занял место пермяков в РФПЛ.
Теги: Евсеев Амкар Анжи
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