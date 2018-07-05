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СМИ: Роналду 7 июля официально перейдет в "Ювентус"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду 7 июля завершит свой переход в "Ювентус", сообщает Sport Mediaset.

Отмечается, что генеральный директор туринского клуба Джузеппе Маротта и спортивный директор Фабио Паратичи в скором времени прилетят в столицу Испании для переговоров по португальскому игроку. Трансфер футболиста обойдётся итальянцам в 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне испанской Примеры Криштиану забил 26 голов в 27 матчах.
Теги: Роналду Реал Ювентус Трансферы
Сегодня, 19:04
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(3)
№8 Написал: Мельдоний Самара (Сегодня, 20:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
07.07. Криштиану под номером 7 перейдет в Юве. И сорвет куш - 777. Азино три топора йоптэ))
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:05) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Грядёт конец великого футболиста Криштиану Роналдо.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: Fint Москва (Сегодня, 19:32) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: лад
Интересно будет увидеть Криштиану в новом чемпионате. В англии и Испании он был на высоте.

Сами итальянцы в восторге, теперь спрос на телеправа их чемпионата существенно повысится.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Батька (Сегодня, 19:25) #
  • -1
  •  (3)

Миша Люберцы
Как раз о пенсии и задумался ...в юве 30 лямов в год контракт обещают !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: вентиго (Сегодня, 19:15) #
  • +3
  •  (5)

Миша Люберцы,
тебя,чухарь подмосковный,забыли спросить
Регистрация: 19.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: лад USSR (Сегодня, 19:09) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Интересно будет увидеть Криштиану в новом чемпионате. В англии и Испании он был на высоте.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 19:09) #
  • -2
  •  (6)

100 миллионов ....не так много для такого игрока !!! Успехов в новом клубе ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 19:09) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Типа - Головина... Чушь и бред... Кули он туда пойдет, за каким ? Ему и в Реале некуево...Ему уже надо о пенсии думать...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
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