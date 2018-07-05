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Евсеев об исчезновении "Амкара": обидно за ребят, обидно за болельщиков - они этого не заслужили
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СМИ: Роналду 7 июля официально перейдет в "Ювентус"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду 7 июля завершит свой переход в "Ювентус", сообщает Sport Mediaset.
Отмечается, что генеральный директор туринского клуба Джузеппе Маротта и спортивный директор Фабио Паратичи в скором времени прилетят в столицу Испании для переговоров по португальскому игроку. Трансфер футболиста обойдётся итальянцам в 100 миллионов евро.
В минувшем сезоне испанской Примеры Криштиану забил 26 голов в 27 матчах.
Отмечается, что генеральный директор туринского клуба Джузеппе Маротта и спортивный директор Фабио Паратичи в скором времени прилетят в столицу Испании для переговоров по португальскому игроку. Трансфер футболиста обойдётся итальянцам в 100 миллионов евро.
В минувшем сезоне испанской Примеры Криштиану забил 26 голов в 27 матчах.
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