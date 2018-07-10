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Сергей Игнашевич может войти в тренерский штаб Семака в "Зените"

Сергей Игнашевич, завершивший карьеру игрока после матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной Хорватии (2:2, по пен. 3:4), может продолжить работу в футболе в качестве тренера.

По информации источника, у Игнашевича уже есть предложение войти в тренерский штаб Сергея Семака в "Зените".

Спорт-Экспресс
Теги: Игнашевич Семак Зенит
Сегодня, 10:38
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10
(6)
№10 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
ржд гуд,
Классно пошутил


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Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 11:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Красавец!!!
а потом в основу переведут защитником)))
и будет лучшим!!
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:34) #
  • +3
  •  (3)
online

ну и что? Чисто профессиональный подход- всё ради цели. игнашевич профессионал и повидал столько что многим не поверится. Хотя назначение Семака вместо Манчини- стечение обстоятельств. Что ж история пишется словно какая то гулящая девка. Тем не менее это факт


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 11:33) #
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  •  (7)

Цитата: ржд гуд
О, поздравляю! ЦСКА становится фарм-клубом Великого Зенита!
Что с клубом бедность делает...

Ага, конечно, фарм-клубом, не забывая при этом всякий раз обходить Зенит, оставляя его то без чемпионства, то без ЛЧ smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 11:31) #
  • +1
  •  (5)

На РуФу новости постят выборочно))) Побольше срача чтобы было. Про то, что ЦСКА хочет оставить в штабе Игната, ни слова)) Про Зенит же интереснее))))

Гончаренко хочет, чтобы Игнашевич пополнил тренерский штаб ЦСКА
Как стало известно Sport24.ru, ЦСКА рассматривает возможность оставить Сергея Игнашевича в качестве одного из ассистентов главного тренера Виктора Гончаренко, либо в структуре клуба. Сам белорусский специалист лично заинтересован в том, чтобы экс-защитник остался в команде. Все будет зависеть от решения самого Игнашевича.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: tantara002 (Сегодня, 11:30) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Blessing
Ой, блин, кумовщина, семья, клан, чп им.Семака,..., что за фигня там твориться?

Почему бы и не попилить бюджетные деньги , Сережа !!!


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:19) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Гинер как всегда навёл экономию на своих легендах,ни прощального матча,ни работы в клубе,отыграл- ступай в зенит,там приютят,так же Семачка подобрали в своё время)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 11:10) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
О, поздравляю! ЦСКА становится фарм-клубом Великого Зенита!
Что с клубом бедность делает...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Никто против не будет Сергей уважаемый человек и профессионал.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:47) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ой, блин, кумовщина, семья, клан, чп им.Семака,..., что за фигня там твориться?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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