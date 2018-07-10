Сергей Игнашевич может войти в тренерский штаб Семака в "Зените"

Сергей Игнашевич, завершивший карьеру игрока после матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной Хорватии (2:2, по пен. 3:4), может продолжить работу в футболе в качестве тренера.По информации источника, у Игнашевича уже есть предложение войти в тренерский штаб Сергея Семака в "Зените".