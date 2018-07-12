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"Локомотив" на втором сборе сыграет с "Витессом" Слуцкого

На втором предсезонном сборе в Австрии, который продлится до 22 июля, московский "Локомотив" проведет три контрольных матча.

13 июля. 21:00 (мск). "Локомотив" — "Вольфсберг" (Австрия).

17 июля. 13:00 (мск). "Локомотив" – "Витесс" (Голландия). Голландский клуб тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

21 июля. 17:00 (мск). "Локомотив" – "Акхисар" (Турция).

Напомним, сезон для "Локомотива" начнется 27 июля матчем за Суперкубок России против ЦСКА.

ФК "Локомотив"
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