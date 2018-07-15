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Агент Фернандеша: есть интерес "Бешикташа", но хотим продлить контракт с «Локо

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника московского "Локомотива" Мануэла Фернандеша, прокомментировал информацию об интересе со стороны "Бешикташа".

Ранее сообщалось, что турецкий клуб предлагает 32-летнему португальскому футболисту контракт по схеме "2+1" с зарплатой € 3,5 млн в год.

"Да, мы знаем, что интерес у "Бешикташа" есть. Но об этом нет смысла сейчас говорить. Потому что у Фернандеша ещё год по контракту с "Локомотивом". И мы настроены продлить это соглашение", - цитирует Барбоза "Чемпионат.сом".
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 14:27
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