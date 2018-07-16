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Игорь Яновский: Головину стоит перейти в "Монако"

Бывший полузащитник сборной России Игорь Яновский считает, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину стоит попробовать свои силы в "Монако".

– Стоит Головину принимать такое предложение?

– Это от ЦСКА зависит, насколько их сумма устроит. Если же смотреть с точки зрения игрока, то "Монако" считается кузницей талантов, они берут хороших, перспективных футболистов, выращивают их и продают в большие клубы. Почему и не рассмотреть этот вариант? В любом случае, может быть ему там будет легче показать себя и уже потом перейти в более элитный коллектив, чем сейчас подписать договор, допустим, с "Ювентусом" – и сесть на лавку. "Монако" в любом случае приоритетный вариант. Команда в год несколько футболистов продает, примеров можно много привести. К тому же чемпионат Франции интереснее нашего. Там и стадионы и инфраструктура лучше, и профессионализма больше, мне кажется.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Головин ЦСКА Монако
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