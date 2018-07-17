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Легендарный парагвайский голкипер-бомбардир посетил сборы "Енисея"

Экс-голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт посетил один из учебно-тренировочных сборов "Енисея" в Кратово.

52-летний парагваец пообщался с тренерским штабом команды и оставил в подарок футбольный мяч с автографом.

Напомним, что Чилаверт выступал за национальную команду с 1989 по 2003 год.

ФК "Енисей"
Теги: Енисей
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