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Матч за Суперкубок России будет транслировать "Первый канал"

Матч за Суперкубок России в Нижнем Новгороде покажет "Первый канал".

Начало трансляции запланировано на 21.25 по московскому времени.

Суперкубок разыграют между собой «Локомотив» и ЦСКА.
Теги: Суперкубок России ЦСКА Локомотив
Сегодня, 13:06
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