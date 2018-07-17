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Президент "Урала": я против VAR - при его использовании мы бы никогда не увидели "Руку Бога"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался против введения системы видеоповторов в чемпионате России.

"В футболе должно оставаться место человеческому фактору. Все могут ошибаться – футболисты, тренеры, руководители и судьи. Мы аж с 1986 года говорим о руке Бога Марадоны. Если бы тогда использовали видеоарбитров, ее не было бы, все забыли бы про тот исторический эпизод", - цитирует Иванова Спорт-Экспресс
Теги: Урал Марадона
Сегодня, 13:16
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6
(2)
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:14) #
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  •  (1)
online

Гордится спортивным преступлением?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: kruga (Сегодня, 14:27) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ну собственно и договорняки катать сложнее будет


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
№4 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 14:14) #
  • +3
  •  (3)
online

Ага
И чемоданчик Бога,заодно
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 14:12) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Дебил. Давайте сразу правила отменим, чтобы было ещё интереснее. Всегда считал тот эпизод позорным для такого футболиста как Марадона.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:01) #
  • +8
  •  (10)

Игры сдавать сложнее будет?((
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Поло (Сегодня, 13:28) #
  • +4
  •  (8)

Дебил
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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