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Нападающий "Локомотива" продолжит карьеру в "Химках"

Нападающий "Локомотива" Аршак Корян проведет ближайшие полгода на правах аренды в "Химках", сообщает пресс-служба "железнодорожников".

23-летний форвард является воспитанником "Локомотива".

В феврале 2015 года футболист перешел в "Витесс", где провел три матча в основном составе. За вторую команду «Витесса» он забил 10 мячей в 18 матчах.
Теги: Корян Локомотив
Сегодня, 13:46
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№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 14:34) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Ну и зачем нам повар из вагона-ресторана ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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