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Фанаты московского "Торпедо" жестко отреагировали на трансфер темнокожего футболиста (фото) (19)
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Дмитрий Сенников: Марадона в одиночку выиграл чемпионат мира, а сейчас Модрич затащил хорватов в финал (1)
Дмитрий Сенников: Марадона в одиночку выиграл чемпионат мира, а сейчас Модрич затащил хорватов в финал (1)
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Анонс 1-го тура ФНЛ (6)
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ЦСКА проведёт контрольный матч с "Енисеем" 21 июля
Заключительный спарринг перед стартом сезона-2018/19 ПФК ЦСКА проведёт 21 июля с красноярским "Енисеем".
Игра состоится на ВЭБ Арене, начало в 13:00. Вход для зрителей будет свободным.
Игра состоится на ВЭБ Арене, начало в 13:00. Вход для зрителей будет свободным.
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