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ЦСКА проведёт контрольный матч с "Енисеем" 21 июля

Заключительный спарринг перед стартом сезона-2018/19 ПФК ЦСКА проведёт 21 июля с красноярским "Енисеем".

Игра состоится на ВЭБ Арене, начало в 13:00. Вход для зрителей будет свободным.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:23
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