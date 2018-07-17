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"Зенит" вырвал победу над "Дженоа"
"Зенит" одержал победу над "Дженоа" в товарищеском матче.
Товарищеский матч
"Зенит" – "Дженоа" 3:2
Голы: Ромуло, 25 (пен.), Оздоев, 37, Лападула, 56, Дриусси, 67, Кузяев, 90
"Зенит": Лодыгин, (Кержаков, 46), Анюков, (Смольников, 65), Мевля, Нету, (Иванович, 65), Набиуллин, Краневиттер, (Нобоа, 46), Эрнани, Оздоев, (Дриусси, 46), Ригони, Шатов, (Паредес, 46), Джорджевич, (Заболотный, 46).
"Дженоа": Раду, Сполли, Бираски, Жуканович, Лакичевич, Лазович, Беса, Ромуло, Пандев, Медейруш, Пентек.
Товарищеский матч
"Зенит" – "Дженоа" 3:2
Голы: Ромуло, 25 (пен.), Оздоев, 37, Лападула, 56, Дриусси, 67, Кузяев, 90
"Зенит": Лодыгин, (Кержаков, 46), Анюков, (Смольников, 65), Мевля, Нету, (Иванович, 65), Набиуллин, Краневиттер, (Нобоа, 46), Эрнани, Оздоев, (Дриусси, 46), Ригони, Шатов, (Паредес, 46), Джорджевич, (Заболотный, 46).
"Дженоа": Раду, Сполли, Бираски, Жуканович, Лакичевич, Лазович, Беса, Ромуло, Пандев, Медейруш, Пентек.
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