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"Зенит" вырвал победу над "Дженоа"

"Зенит" одержал победу над "Дженоа" в товарищеском матче.

Товарищеский матч

"Зенит" – "Дженоа" 3:2

Голы: Ромуло, 25 (пен.), Оздоев, 37, Лападула, 56, Дриусси, 67, Кузяев, 90

"Зенит": Лодыгин, (Кержаков, 46), Анюков, (Смольников, 65), Мевля, Нету, (Иванович, 65), Набиуллин, Краневиттер, (Нобоа, 46), Эрнани, Оздоев, (Дриусси, 46), Ригони, Шатов, (Паредес, 46), Джорджевич, (Заболотный, 46).

"Дженоа": Раду, Сполли, Бираски, Жуканович, Лакичевич, Лазович, Беса, Ромуло, Пандев, Медейруш, Пентек.
Теги: Зенит Дженоа
Сегодня, 19:45
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7
(2)
№7 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 20:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А вот интересно со свиньями когда нить будет товарняк?
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:12) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: suvirinimas
Посмотрел игру и вижу что Зенит как и играл при Манчини в бестолковый и бессистемный футбол так и играет при Семаке. Ничего нового. Хотя и в Уфе Семак ничего нового не внес в игру. Семак как в Уфе так и в Зените выезжает на старом багаже от предшественников. Думаю что Семак долго не продержится в Зените. Пока все держится на эйфории. Для ведущей команды ему не хватает квалификации тренера. Ну как говорится хотели получили, пусть порулит русский тренер.

тебя за такое инакомыслие свои же анафеме придадут.они уже медали золотые примеряют,а ты...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Убедительно играют

Цитата: dyadenka
Свиньям дрожать

и пусть дрожат, сосиски, редиски....петухи тарасовские confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:57) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
хороший товарняк, много пищи для размышлений


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 19:55) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Третий гол просто красавец. Еще две штанги и перекладина .красавцы. Свиньям дрожать
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№2 Написал: suvirinimas (Сегодня, 19:54) #
  • -3
  •  (5)
online

Посмотрел игру и вижу что Зенит как и играл при Манчини в бестолковый и бессистемный футбол так и играет при Семаке. Ничего нового. Хотя и в Уфе Семак ничего нового не внес в игру. Семак как в Уфе так и в Зените выезжает на старом багаже от предшественников. Думаю что Семак долго не продержится в Зените. Пока все держится на эйфории. Для ведущей команды ему не хватает квалификации тренера. Ну как говорится хотели получили, пусть порулит русский тренер.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:48) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Убедительно играют, какую игру, и не важно в каком составе.
Так держать!!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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