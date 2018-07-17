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Гол Стоцкого принес "Краснодару" победу над "Оренбургом"
"Краснодар" обыграл "Оренбург" в товарищеском матче - 1:0.
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Оренбург" - 1:0
Гол: Стоцкий, 79 (1:0).
"Краснодар": Синицын, Спаич (Шишкин, 61), Рамирес (Калинин, 39), Мартынов, Мамаев (Мартынович, 84), Каборе, Петров, Стоцкий, Перейра (Окриашвили, 61), Жигулев (Черников, 61), Вандерсон Масиэл.
"Оренбург": Фролов, Андреев (Шахов, 84), Ойеволе, Терехов, Маляров (Бакаев, 65), Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин, Козлов (Бреев, 65), Чуканов.
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Оренбург" - 1:0
Гол: Стоцкий, 79 (1:0).
"Краснодар": Синицын, Спаич (Шишкин, 61), Рамирес (Калинин, 39), Мартынов, Мамаев (Мартынович, 84), Каборе, Петров, Стоцкий, Перейра (Окриашвили, 61), Жигулев (Черников, 61), Вандерсон Масиэл.
"Оренбург": Фролов, Андреев (Шахов, 84), Ойеволе, Терехов, Маляров (Бакаев, 65), Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин, Козлов (Бреев, 65), Чуканов.
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