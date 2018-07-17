A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гол Стоцкого принес "Краснодару" победу над "Оренбургом"

"Краснодар" обыграл "Оренбург" в товарищеском матче - 1:0.

Товарищеский матч

"Краснодар" - "Оренбург" - 1:0

Гол: Стоцкий, 79 (1:0).

"Краснодар": Синицын, Спаич (Шишкин, 61), Рамирес (Калинин, 39), Мартынов, Мамаев (Мартынович, 84), Каборе, Петров, Стоцкий, Перейра (Окриашвили, 61), Жигулев (Черников, 61), Вандерсон Масиэл.

"Оренбург": Фролов, Андреев (Шахов, 84), Ойеволе, Терехов, Маляров (Бакаев, 65), Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин, Козлов (Бреев, 65), Чуканов.
Теги: Краснодар
Сегодня, 20:59
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.