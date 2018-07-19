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Павел Погребняк: делаю все, чтобы в этом году появиться на поле
Бывший нападающий "Тосно" Павел Погребняк рассказал, как проходит восстановление после травмы.
"Восстановление идет по плану. Завтра будет небольшой юбилей — три месяца. Скоро вернусь на поле! Относительно скоро… Восстановление прохожу вместе с врачом сборной России Эдуардом Безугловым и его помощниками. Работаем каждый день. Сейчас, думаю, поедем в Рим, чтобы усилить рабочий режим. Делаю все, чтобы в этом году появиться на поле. В каком клубе — пока не знаю. "Урал" за мной поглядывает? Это хорошо! Дмитрий Владимирович (Парфенов — прим.) меня уже знает, у нас очень хорошие отношения. Время покажет. С "Динамо" суд продолжается. Результаты уже есть. Что касается "Тосно", ряд людей в клубе разочаровывает и отказывается участвовать в погашении долгов. Будем продолжать работать в этом направлении и добиваться честно заработанных денег ценой травм", - цитирует Погребняка Sport24.
"Восстановление идет по плану. Завтра будет небольшой юбилей — три месяца. Скоро вернусь на поле! Относительно скоро… Восстановление прохожу вместе с врачом сборной России Эдуардом Безугловым и его помощниками. Работаем каждый день. Сейчас, думаю, поедем в Рим, чтобы усилить рабочий режим. Делаю все, чтобы в этом году появиться на поле. В каком клубе — пока не знаю. "Урал" за мной поглядывает? Это хорошо! Дмитрий Владимирович (Парфенов — прим.) меня уже знает, у нас очень хорошие отношения. Время покажет. С "Динамо" суд продолжается. Результаты уже есть. Что касается "Тосно", ряд людей в клубе разочаровывает и отказывается участвовать в погашении долгов. Будем продолжать работать в этом направлении и добиваться честно заработанных денег ценой травм", - цитирует Погребняка Sport24.
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