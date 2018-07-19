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Павел Погребняк: делаю все, чтобы в этом году появиться на поле

Бывший нападающий "Тосно" Павел Погребняк рассказал, как проходит восстановление после травмы.

"Восстановление идет по плану. Завтра будет небольшой юбилей — три месяца. Скоро вернусь на поле! Относительно скоро… Восстановление прохожу вместе с врачом сборной России Эдуардом Безугловым и его помощниками. Работаем каждый день. Сейчас, думаю, поедем в Рим, чтобы усилить рабочий режим. Делаю все, чтобы в этом году появиться на поле. В каком клубе — пока не знаю. "Урал" за мной поглядывает? Это хорошо! Дмитрий Владимирович (Парфенов — прим.) меня уже знает, у нас очень хорошие отношения. Время покажет. С "Динамо" суд продолжается. Результаты уже есть. Что касается "Тосно", ряд людей в клубе разочаровывает и отказывается участвовать в погашении долгов. Будем продолжать работать в этом направлении и добиваться честно заработанных денег ценой травм", - цитирует Погребняка Sport24.
Теги: Погребняк
Сегодня, 16:15
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№2 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 17:53) #
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online

Я бы тоже в Рим съездил... Усилил бы, так сказать, рабочий режим. А то тут слабенько как-то...???


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:18) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
34 года. Паша, твоё время ушло, Урал тебя не возьмёт, в лучшем случае середняк ФНЛ.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
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