Георгий Джикия: Смолов – футболист номер один в России на протяжении последних трех лет

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что незабитый пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией сделает форварда сборной России Федора Смолова еще сильнее.– Даже не стал ничего писать. Прекрасно знал, что Федя сам все понимает. Он – футболист номер один в России на протяжении последних трех лет.Да, не забил пенальти, но такое бывает в футболе. Уверен, это сделает его еще сильнее. Теперь он сможет «перезарядиться» и остудить пыл всех тех людей, которые к нему испытывали негатив.– О том, что Федя – Человек с большой буквы. И он сам все прекрасно понимает. У меня тоже такое случалось в чемпионате России – из-под меня забивали, потом я приходил в раздевалку и говорил: "Сегодня проиграли из-за меня".А с Федей подобное случилось на чемпионате мира. Хотя то, что он взял на себя ответственность бить первым пенальти, уже дорогого стоит. Так что поддерживаю Федора, никакой его вины в поражении нет. Побеждает и проигрывает всегда команда.