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Георгий Джикия: Смолов – футболист номер один в России на протяжении последних трех лет
Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что незабитый пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией сделает форварда сборной России Федора Смолова еще сильнее.
– После чемпионата на Федора Смолова обрушилось море критики. Как-то его поддерживали?
– Даже не стал ничего писать. Прекрасно знал, что Федя сам все понимает. Он – футболист номер один в России на протяжении последних трех лет.
Да, не забил пенальти, но такое бывает в футболе. Уверен, это сделает его еще сильнее. Теперь он сможет «перезарядиться» и остудить пыл всех тех людей, которые к нему испытывали негатив.
– Смолов извинился перед командой после четвертьфинала. О чем это говорит?
– О том, что Федя – Человек с большой буквы. И он сам все прекрасно понимает. У меня тоже такое случалось в чемпионате России – из-под меня забивали, потом я приходил в раздевалку и говорил: "Сегодня проиграли из-за меня".
А с Федей подобное случилось на чемпионате мира. Хотя то, что он взял на себя ответственность бить первым пенальти, уже дорогого стоит. Так что поддерживаю Федора, никакой его вины в поражении нет. Побеждает и проигрывает всегда команда.
"Матч ТВ"
– После чемпионата на Федора Смолова обрушилось море критики. Как-то его поддерживали?
– Даже не стал ничего писать. Прекрасно знал, что Федя сам все понимает. Он – футболист номер один в России на протяжении последних трех лет.
Да, не забил пенальти, но такое бывает в футболе. Уверен, это сделает его еще сильнее. Теперь он сможет «перезарядиться» и остудить пыл всех тех людей, которые к нему испытывали негатив.
– Смолов извинился перед командой после четвертьфинала. О чем это говорит?
– О том, что Федя – Человек с большой буквы. И он сам все прекрасно понимает. У меня тоже такое случалось в чемпионате России – из-под меня забивали, потом я приходил в раздевалку и говорил: "Сегодня проиграли из-за меня".
А с Федей подобное случилось на чемпионате мира. Хотя то, что он взял на себя ответственность бить первым пенальти, уже дорогого стоит. Так что поддерживаю Федора, никакой его вины в поражении нет. Побеждает и проигрывает всегда команда.
"Матч ТВ"
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