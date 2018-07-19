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Георгий Джикия: Смолов – футболист номер один в России на протяжении последних трех лет

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что незабитый пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией сделает форварда сборной России Федора Смолова еще сильнее.

– После чемпионата на Федора Смолова обрушилось море критики. Как-то его поддерживали?

– Даже не стал ничего писать. Прекрасно знал, что Федя сам все понимает. Он – футболист номер один в России на протяжении последних трех лет.

Да, не забил пенальти, но такое бывает в футболе. Уверен, это сделает его еще сильнее. Теперь он сможет «перезарядиться» и остудить пыл всех тех людей, которые к нему испытывали негатив.

– Смолов извинился перед командой после четвертьфинала. О чем это говорит?

– О том, что Федя – Человек с большой буквы. И он сам все прекрасно понимает. У меня тоже такое случалось в чемпионате России – из-под меня забивали, потом я приходил в раздевалку и говорил: "Сегодня проиграли из-за меня".

А с Федей подобное случилось на чемпионате мира. Хотя то, что он взял на себя ответственность бить первым пенальти, уже дорогого стоит. Так что поддерживаю Федора, никакой его вины в поражении нет. Побеждает и проигрывает всегда команда.

"Матч ТВ"
Теги: Джикия Смолов
Сегодня, 20:32
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№3 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 21:14) #
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Георгий!!! "Спасение утопающих, дело рек..."
Регистрация: 25.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:12) #
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Все познается в сравнении, товарищ Джикия. К сожалению, Смолов, пока футболист номер "0" на международном уровне. Был шанс, а он им не то, что не воспользовался, а завалил, именно завалил игру сборной.
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 21:03) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Если друг оказался вдруг........
Любой ДРУГ сказал бы также.


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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