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Борис Рапопорт: у "Ленинградца" нет никакой связи с "Зенитом"
Главный тренер "Ленинградца" Борис Рапопорт рассказал, что его команда пока не собирается сотрудничать с "Зенитом".
"Связи никакой нет. Дело в том, что в последнее время не очень хорошо складывались отношения между клубом и СШОР "Зенит". Директор школы, Евгений Наумович Шейнин, неоднократно предлагал воспитанников клубу. Серьезная миграция была лишь непродолжительное время, когда главным селекционером был Антон Евменов. Наши воспитанники, СШОР "Зенита", сейчас есть в "Зените"-2, Илья Скроботов уже дебютировал в "основе". Но как-то это все притормозилось… Мне не совсем понятны причины, почему "Зенит" не проявил интереса к тем игрокам, которые есть у нас в "Ленинградце". Может повториться история с Иваном Обляковым, который два сезона отыграл на очень приличном уровне в "Уфе", - цитирует Рапопорта "Спорт день за днем".
"Связи никакой нет. Дело в том, что в последнее время не очень хорошо складывались отношения между клубом и СШОР "Зенит". Директор школы, Евгений Наумович Шейнин, неоднократно предлагал воспитанников клубу. Серьезная миграция была лишь непродолжительное время, когда главным селекционером был Антон Евменов. Наши воспитанники, СШОР "Зенита", сейчас есть в "Зените"-2, Илья Скроботов уже дебютировал в "основе". Но как-то это все притормозилось… Мне не совсем понятны причины, почему "Зенит" не проявил интереса к тем игрокам, которые есть у нас в "Ленинградце". Может повториться история с Иваном Обляковым, который два сезона отыграл на очень приличном уровне в "Уфе", - цитирует Рапопорта "Спорт день за днем".
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