A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Борис Рапопорт: у "Ленинградца" нет никакой связи с "Зенитом"

Главный тренер "Ленинградца" Борис Рапопорт рассказал, что его команда пока не собирается сотрудничать с "Зенитом".

"Связи никакой нет. Дело в том, что в последнее время не очень хорошо складывались отношения между клубом и СШОР "Зенит". Директор школы, Евгений Наумович Шейнин, неоднократно предлагал воспитанников клубу. Серьезная миграция была лишь непродолжительное время, когда главным селекционером был Антон Евменов. Наши воспитанники, СШОР "Зенита", сейчас есть в "Зените"-2, Илья Скроботов уже дебютировал в "основе". Но как-то это все притормозилось… Мне не совсем понятны причины, почему "Зенит" не проявил интереса к тем игрокам, которые есть у нас в "Ленинградце". Может повториться история с Иваном Обляковым, который два сезона отыграл на очень приличном уровне в "Уфе", - цитирует Рапопорта "Спорт день за днем".
Теги: Рапопорт Зенит
Сегодня, 22:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.