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Лука Джорджевич: "Твенте" - худший клуб в моей карьере. Там я не приобрёл ничего
Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич рассказал о своих многочисленных арендах.
– Вы в четвертый раз вернулись в "Зенит" из аренды. Эмоции отличаются от тех, что были в первый, второй и третий раз?
– Эмоции всегда разные. Когда я приехал из "Твенте", в Санкт-Петербурге был новый тренер, Андре Виллаш-Боаш. Я провел плохой сезон в Голландии, мое физическое состояние после нескольких травм было хуже некуда, я не смог проявить себя, и он не захотел видеть меня в команде. Пришлось уехать в Италию, в "Сампдорию" – и через год ситуация повторилась, потому что я снова его не впечатлил. После этого была "Понферрадина", и, когда я вернулся из Испании, "Зенит" уже возглавлял Луческу. Тогда я и понял – вот он мой шанс. У меня оставался год контракта, я не хотел пускать ничего на самотек, действительно поверил в свои силы и показал себя с лучшей стороны. В следующем сезоне появился Манчини, в команду пришло много новых игроков, и меня снова отправили в аренду. Думаю, сейчас, после хорошего сезона в тульском "Арсенале", когда я доказал, что могу достойно выступать в чемпионате России, лучший момент для меня и моей карьеры проявить себя в "Зените". Это чувство придает мне силы.
– За шесть лет с момента вашего приезда в Россию вы поиграли в пяти разных клубах. Можете расположить их в порядке убывания по личным предпочтениям?
– "Зенит" точно на первом месте. Дальше "Арсенал", "Понферрадина" и "Сампдория". "Твенте" – последний.
– Почему?
– Это был самый сложный этап моей карьеры, самый тяжелый год. Люди из "Твенте" так хотели видеть меня в клубе, ждали моего приезда, давали столько обещаний, но когда я оказался в Голландии, то в первой же игре увидел свое имя среди запасных. За первые шесть матчей я провел на поле едва ли 90 минут, не забил ни одного мяча, в голову начали лезть вредные мысли – давай, Лука, пора уже забить. Я был молод, эта ситуация выбивала меня из колеи. В клубе видели это, но никакой поддержки я не чувствовал.
Да и играть в Голландии мне было сложнее всего. В клубе хотели использовать меня как таранного 90-килограммового форварда, который борется с защитниками, держит мяч в ногах, практически не разбегается. Я не мог соответствовать этим требованиям и главное – не хотел так играть. Мне нужно свободное пространство, куда я могу ворваться, используя легкость и скорость, я не могу стоять на месте, спиной к защитникам, укрывая от них мяч.
– Самое неприятное воспоминание о времени там?
– В январе, после короткого зимнего перерыва, на первой тренировке ко мне подошел президент клуба, сказал, что хочет поговорить. Он спросил, есть ли у меня желание остаться в "Твенте", потому что клуб может выкупить меня у "Зенита". Сказал, что обсуждал это с тренером и готов направить предложение в Санкт-Петербург. Я ответил – отлично, но мне бы хотелось играть больше во второй половине сезона, и в конце я готов обсудить этот вопрос. Он обрадовался, мы пожали руки – и за следующие шесть месяцев я отыграл за "Твенте" 15 минут. Никто ничего мне не объяснял, не называл причин. Я пытался поговорить с президентом, но он больше не выходил на контакт. Все просто закончилось. Это было тяжело.
– Представьте, что каждая аренда – это один навык, который вы там приобрели.
– Думаю, главный навык – это иностранные языки. А в игровом плане… Второй дивизион в Испании – очень сильный турнир, один из сильнейших вторых дивизионов в мире, много талантливых игроков из статусных команд уезжают играть туда в аренду, так что это был классный опыт. Еще и болельщики в маленькой Понферраде, где я выступал, обожают футбол, повсюду поддерживают "Понферрадину" – я бы сравнил это с Тулой и отношением к "Арсеналу". Куда бы ты ни пришел, люди везде говорят о местной футбольной команде.
В Италии я играл не так много, но все же застал большие матчи, например, против "Интера" на "Сан-Сиро" – такое навсегда остается в памяти. В Генуе все пропитано футболом, дерби "Сампдория" - "Дженоа" – одно из самых колоритных в стране. Мы с Кришито постоянно подкалывали друг друга, пока я играл в "Сампдории". Например, фанаты "Сампы" любят шутить, что "Дженоа" называется не просто "футбольный клуб", а "крикетный футбольный клуб", поэтому не имеет отношения к футболу. Мы с ним часто устраивали пари, когда подходило время генуэзского дерби. Я счастлив, что Миммо вернулся в "Дженоа", потому что знаю, как сильно он любит его, для него это родной дом.
А так, наверное, я понемногу взял из каждого чемпионата. Кроме Голландии – в Голландии я не приобрел ничего.
– Ваша девушка повсюду ездит за вами?
– В начале отношений было сложно, потому что ей еще не было 18 лет, и родители не отпускали ее. Впервые она приехала ко мне в Италию – и с тех пор мы всегда вместе. Иногда она уезжает из-за своей учебы, но расставание длится недолго, - приводит слова Джорджевича "СЭ".
– Вы в четвертый раз вернулись в "Зенит" из аренды. Эмоции отличаются от тех, что были в первый, второй и третий раз?
– Эмоции всегда разные. Когда я приехал из "Твенте", в Санкт-Петербурге был новый тренер, Андре Виллаш-Боаш. Я провел плохой сезон в Голландии, мое физическое состояние после нескольких травм было хуже некуда, я не смог проявить себя, и он не захотел видеть меня в команде. Пришлось уехать в Италию, в "Сампдорию" – и через год ситуация повторилась, потому что я снова его не впечатлил. После этого была "Понферрадина", и, когда я вернулся из Испании, "Зенит" уже возглавлял Луческу. Тогда я и понял – вот он мой шанс. У меня оставался год контракта, я не хотел пускать ничего на самотек, действительно поверил в свои силы и показал себя с лучшей стороны. В следующем сезоне появился Манчини, в команду пришло много новых игроков, и меня снова отправили в аренду. Думаю, сейчас, после хорошего сезона в тульском "Арсенале", когда я доказал, что могу достойно выступать в чемпионате России, лучший момент для меня и моей карьеры проявить себя в "Зените". Это чувство придает мне силы.
– За шесть лет с момента вашего приезда в Россию вы поиграли в пяти разных клубах. Можете расположить их в порядке убывания по личным предпочтениям?
– "Зенит" точно на первом месте. Дальше "Арсенал", "Понферрадина" и "Сампдория". "Твенте" – последний.
– Почему?
– Это был самый сложный этап моей карьеры, самый тяжелый год. Люди из "Твенте" так хотели видеть меня в клубе, ждали моего приезда, давали столько обещаний, но когда я оказался в Голландии, то в первой же игре увидел свое имя среди запасных. За первые шесть матчей я провел на поле едва ли 90 минут, не забил ни одного мяча, в голову начали лезть вредные мысли – давай, Лука, пора уже забить. Я был молод, эта ситуация выбивала меня из колеи. В клубе видели это, но никакой поддержки я не чувствовал.
Да и играть в Голландии мне было сложнее всего. В клубе хотели использовать меня как таранного 90-килограммового форварда, который борется с защитниками, держит мяч в ногах, практически не разбегается. Я не мог соответствовать этим требованиям и главное – не хотел так играть. Мне нужно свободное пространство, куда я могу ворваться, используя легкость и скорость, я не могу стоять на месте, спиной к защитникам, укрывая от них мяч.
– Самое неприятное воспоминание о времени там?
– В январе, после короткого зимнего перерыва, на первой тренировке ко мне подошел президент клуба, сказал, что хочет поговорить. Он спросил, есть ли у меня желание остаться в "Твенте", потому что клуб может выкупить меня у "Зенита". Сказал, что обсуждал это с тренером и готов направить предложение в Санкт-Петербург. Я ответил – отлично, но мне бы хотелось играть больше во второй половине сезона, и в конце я готов обсудить этот вопрос. Он обрадовался, мы пожали руки – и за следующие шесть месяцев я отыграл за "Твенте" 15 минут. Никто ничего мне не объяснял, не называл причин. Я пытался поговорить с президентом, но он больше не выходил на контакт. Все просто закончилось. Это было тяжело.
– Представьте, что каждая аренда – это один навык, который вы там приобрели.
– Думаю, главный навык – это иностранные языки. А в игровом плане… Второй дивизион в Испании – очень сильный турнир, один из сильнейших вторых дивизионов в мире, много талантливых игроков из статусных команд уезжают играть туда в аренду, так что это был классный опыт. Еще и болельщики в маленькой Понферраде, где я выступал, обожают футбол, повсюду поддерживают "Понферрадину" – я бы сравнил это с Тулой и отношением к "Арсеналу". Куда бы ты ни пришел, люди везде говорят о местной футбольной команде.
В Италии я играл не так много, но все же застал большие матчи, например, против "Интера" на "Сан-Сиро" – такое навсегда остается в памяти. В Генуе все пропитано футболом, дерби "Сампдория" - "Дженоа" – одно из самых колоритных в стране. Мы с Кришито постоянно подкалывали друг друга, пока я играл в "Сампдории". Например, фанаты "Сампы" любят шутить, что "Дженоа" называется не просто "футбольный клуб", а "крикетный футбольный клуб", поэтому не имеет отношения к футболу. Мы с ним часто устраивали пари, когда подходило время генуэзского дерби. Я счастлив, что Миммо вернулся в "Дженоа", потому что знаю, как сильно он любит его, для него это родной дом.
А так, наверное, я понемногу взял из каждого чемпионата. Кроме Голландии – в Голландии я не приобрел ничего.
– Ваша девушка повсюду ездит за вами?
– В начале отношений было сложно, потому что ей еще не было 18 лет, и родители не отпускали ее. Впервые она приехала ко мне в Италию – и с тех пор мы всегда вместе. Иногда она уезжает из-за своей учебы, но расставание длится недолго, - приводит слова Джорджевича "СЭ".
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