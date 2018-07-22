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Максим Канунников прибыл в расположение "Крыльев Советов"

Нападающий Максим Канунников прибыл в расположение "Крыльев Советов". Форвард провел первые 45 минут за молодежный состав команды против любительского клуба КС-ЦПФ (5:0).

В прошлом сезоне форвард выступал в составе "Рубина" и "СКА-Хабаровска". На его счету 24 матча, 2 гола и 1 передача в чемпионате России-2017/18. На данный момент он находится в статусе свободного агента.

Канунников провел 12 матчей за сборную России и принял участие в чемпионате мира-2014 и Кубке конфедераций-2017.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Канунников Крылья Советов
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