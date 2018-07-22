Боян Йокич: прекрасно знаем, как играть против "Домжале" в Лиге Европы

Защитник "Уфы" Боян Йокич после открытой тренировки команды ответил на вопросы журналистов.- Чуть-чуть болят икры, а завтра уже буду тренироваться, все нормально.- У них очень хорошая команда, уже не первый раз играют в еврокубках, есть определенный опыт, но мы прекрасно знаем, как надо действовать, нужно побеждать.- Много футболистов знаю, тем более, что некоторые со мной играют в сборной Словении, Ибричич, Ибраими, Кирм особенно хороши.- Круговой является хорошим игроком, он молодой, ему надо работать, но уже может действовать на таком уровне, все-таки воспитанник "Зенита". Ему нужно играть, тренироваться каждый день и все у него получится.