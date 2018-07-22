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Боян Йокич: прекрасно знаем, как играть против "Домжале" в Лиге Европы

Защитник "Уфы" Боян Йокич после открытой тренировки команды ответил на вопросы журналистов.

- Почему сегодня не тренировался в общей группе?

- Чуть-чуть болят икры, а завтра уже буду тренироваться, все нормально.

- В Лиге Европы "Уфа" будет играть против словенской команды "Домжале", наделко от того места, где ты родился, какие эмоции?

- У них очень хорошая команда, уже не первый раз играют в еврокубках, есть определенный опыт, но мы прекрасно знаем, как надо действовать, нужно побеждать.

- Есть знакомые футболисты в их составе?

- Много футболистов знаю, тем более, что некоторые со мной играют в сборной Словении, Ибричич, Ибраими, Кирм особенно хороши.

- В этом году на твоей позиции усилилась конкуренция, готов дать отпор молодежи?

- Круговой является хорошим игроком, он молодой, ему надо работать, но уже может действовать на таком уровне, все-таки воспитанник "Зенита". Ему нужно играть, тренироваться каждый день и все у него получится.

Rusfootball.info
Теги: Уфа
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