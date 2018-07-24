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Геннадий Орлов: Дзюба отдохнул всего 6 дней, в отличие от армейских и спартаковских сборников

Комментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что форвард Артем Дзюба сумет адаптироваться в "Зените" при новом главном тренере Сергее Семаке.

"У каждого талантливого человека характер — не сахар. Это нормально. Но к Дзюбе нужен подход. Ведь Божович и Непомнящий его поняли.

Дзюба уже сделал шажок навстречу Семаку и команде. Он же отдыхал всего шесть дней, в отличие от спартаковских и армейских сборников, которые только сейчас присоединились к своим командам. Дзюба из уважения к Семаку поехал на сбор, отдохнув меньше недели! Понимаете? Это же жест", — приводит слова Орлова Спорт-Экспресс.
Теги: Орлов Дзюба Зенит Семак
Сегодня, 11:04
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№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:17) #
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Болеет за:
«Рубин»
Дзюбе вредно много отдыхать. Он тогда начинает тренеров троллить, с Кокориным дружить, массу набирать...


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