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Гендиректор "Газпром-Медиа": новый телеканал выйдет на окупаемость очень быстро
Генеральный директор холдинга "Газпром-Медиа" Дмитрий Чернышенко выразил надежду на скорую окупаемость нового канала "Матч! Премьер".
"Телеканал" Матч! Премьер" будет доступен в форматах онлайн и ТВ. Мы рассчитываем выйти на достаточно быструю окупаемость в самые ближайшие сроки.
Мы проделали огромный объем работы по улучшению качества трансляции, контента и так далее, что показывает, что мы не просто так хотим получать доход.
Если говорить и сравнивать с экономической моделью "Матч ТВ" , то если к концу года все сложится хорошо, то, как и планировалось три года назад, канал выйдет на окупаемость", – сказал Чернышенко.
Телеканал "Матч! Премьер" начнет трансляцию 28 июля. Подписка на месяц будет стоить 219 рублей.
ТАСС
"Телеканал" Матч! Премьер" будет доступен в форматах онлайн и ТВ. Мы рассчитываем выйти на достаточно быструю окупаемость в самые ближайшие сроки.
Мы проделали огромный объем работы по улучшению качества трансляции, контента и так далее, что показывает, что мы не просто так хотим получать доход.
Если говорить и сравнивать с экономической моделью "Матч ТВ" , то если к концу года все сложится хорошо, то, как и планировалось три года назад, канал выйдет на окупаемость", – сказал Чернышенко.
Телеканал "Матч! Премьер" начнет трансляцию 28 июля. Подписка на месяц будет стоить 219 рублей.
ТАСС
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