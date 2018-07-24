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Гендиректор "Газпром-Медиа": новый телеканал выйдет на окупаемость очень быстро

Генеральный директор холдинга "Газпром-Медиа" Дмитрий Чернышенко выразил надежду на скорую окупаемость нового канала "Матч! Премьер".

"Телеканал" Матч! Премьер" будет доступен в форматах онлайн и ТВ. Мы рассчитываем выйти на достаточно быструю окупаемость в самые ближайшие сроки.

Мы проделали огромный объем работы по улучшению качества трансляции, контента и так далее, что показывает, что мы не просто так хотим получать доход.

Если говорить и сравнивать с экономической моделью "Матч ТВ" , то если к концу года все сложится хорошо, то, как и планировалось три года назад, канал выйдет на окупаемость", – сказал Чернышенко.

Телеканал "Матч! Премьер" начнет трансляцию 28 июля. Подписка на месяц будет стоить 219 рублей.

ТАСС
Теги: Матч-ТВ
Сегодня, 14:56
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(3)
№4 Написал: Продавец голованов Саракш (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
то, как и планировалось три года назад,

...то как и планировалось три года назад, "навоз и ныне там"


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Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 15:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Похоже не зря не стали сразу раскрывать подробности контракта матчей РПЛ с Матчем. На Матче оставят матчи Зенита и прочих Анжи, которые надо пиарить. Матчи же популярных команд на платный МатчПремьер отданы. Может в записи в 3 утра на Матче повтор. Тот же прошлогодний контракт, но вид с боку.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:11) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Штоб никто не подписался на ваш вонючий горгаз и вы разорились, хватит жиреть на поборах за счёт народа! Даёшь общедоступный канал с полным обзором всех туров РПЛ!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:02) #
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Болеет за:
«Спартак»


Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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