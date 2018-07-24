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Сергей Анохин: конечно, Черчесов лучше Зидана, Дешама и Гвардиолы
Вице-президент РФС Сергей Анохин высказался по поводу того, что Станислав Черчесов стал претендентом на звание тренера года по версии ФИФА.
"Радуюсь, как и все болельщики России, этому событию. Наконец-то у нас появился супертренер. Спасибо ему огромное, что он подарил радость болельщикам России и сделал со сборной результат. Дай бог, чтобы у него все в жизни получалось.
При том результате и качестве игры, что у нас были, дал бы ему первое место. Конечно, он лучше Зидана, Дешама и Гвардиолы!
У всех есть минусы большие, а у Станислава Саламовича сейчас их мало, поэтому первое место!
Контракт Черчесова – это вопрос к РФС и Станиславу Саламовичу. Общая оценка его работы это признание его в 11 лучших, а, по моему мнению, самым лучшим.
Остальные вопросы пускай идут своим чередом. Я исключительно за то, чтобы Черчесов остался! И это мое частное мнение", - цитирует Анохина Sport24.
"Радуюсь, как и все болельщики России, этому событию. Наконец-то у нас появился супертренер. Спасибо ему огромное, что он подарил радость болельщикам России и сделал со сборной результат. Дай бог, чтобы у него все в жизни получалось.
При том результате и качестве игры, что у нас были, дал бы ему первое место. Конечно, он лучше Зидана, Дешама и Гвардиолы!
У всех есть минусы большие, а у Станислава Саламовича сейчас их мало, поэтому первое место!
Контракт Черчесова – это вопрос к РФС и Станиславу Саламовичу. Общая оценка его работы это признание его в 11 лучших, а, по моему мнению, самым лучшим.
Остальные вопросы пускай идут своим чередом. Я исключительно за то, чтобы Черчесов остался! И это мое частное мнение", - цитирует Анохина Sport24.
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