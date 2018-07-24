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Сергей Анохин: конечно, Черчесов лучше Зидана, Дешама и Гвардиолы

Вице-президент РФС Сергей Анохин высказался по поводу того, что Станислав Черчесов стал претендентом на звание тренера года по версии ФИФА.

"Радуюсь, как и все болельщики России, этому событию. Наконец-то у нас появился супертренер. Спасибо ему огромное, что он подарил радость болельщикам России и сделал со сборной результат. Дай бог, чтобы у него все в жизни получалось.

При том результате и качестве игры, что у нас были, дал бы ему первое место. Конечно, он лучше Зидана, Дешама и Гвардиолы!

У всех есть минусы большие, а у Станислава Саламовича сейчас их мало, поэтому первое место!

Контракт Черчесова – это вопрос к РФС и Станиславу Саламовичу. Общая оценка его работы это признание его в 11 лучших, а, по моему мнению, самым лучшим.

Остальные вопросы пускай идут своим чередом. Я исключительно за то, чтобы Черчесов остался! И это мое частное мнение", - цитирует Анохина Sport24.
Теги: Анохин Черчесов Сборная России
Сегодня, 21:05
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5
(4)
№5 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Конечно лучше - такой высокий,лысый,с усами,просто красавчик ! Анохин п***к чтоль ?


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№4 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 22:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Троллинг 80lvl.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Попробовал бы Дешам или Зидан поработать со сборной России!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№2 Написал: suvirinimas (Сегодня, 21:18) #
  • -4
  •  (14)

Явно у руководителей поехала крыша, значит нужно ждать беды в российском футболе.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 21:13) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
"При том результате и качестве игры, что у нас были, дал бы ему первое место. Конечно, он лучше Зидана, Дешама и Гвардиолы!!

Не позорься Вице-президент РФС Сергей Анохин


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
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