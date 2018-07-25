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Сергей Прядкин: Fan ID в РПЛ мы пока не увидим

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу внедрения паспорта болельщика на матчах чемпионата России.

"Наверное, преждевременно задавать такой вопрос. В ближайшее время Fan ID в РПЛ мы пока не увидим. Знаю, что министр спорта выступил с инициативой оставить его на матчах премьер-лиги.

Положительный момент в Fan ID – это то, что совершенно другая публика присутствовала на матчах. Не обижая фанатские объединения. С точки зрения реализации новой стратегии это было бы огромным подспорьем", – цитирует Прядкина Спорт-Экспресс
Теги: Прядкин
Сегодня, 08:41
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№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:36) #
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Болеет за:
«Рубин»
Знаю, что некоторые хотят как лучше, но мы же не хотим...


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