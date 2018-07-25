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"Краснодар" презентовал новую форму (фото)

"Краснодар" на официальном сайте представил форму на новый сезон.

Домашний комплект экипировки выполнен в традиционных для "быков" зеленом и черном цветах, гостевой – в белом.

"Краснодар" презентовал новую форму (фото)


ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 10:35
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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 11:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да, что это с российскими командами - такие неброские, некрасивые формы у всех ! (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 11:01) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Вафли WAFF! выходят на международный рынок?


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
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