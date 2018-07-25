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"Зенит" расторг контракт с Юсуповым

Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов покидает клуб, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Юсупов выступал за петербургскую команду с лета 2015 года, перейдя в нее из "Динамо".

За «Зенит» футболист провел 55 матчей, забил два мяча и сделал шесть голевых передач.
Теги: Юсупов Зенит
Сегодня, 20:05
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(2)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:31) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
не знаю чего не так ...потенциал есть, в сборную даже призывался, но на выходе - пшик


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 20:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Ну и отлично. В зените молодым плохо. Когда команда не прогрессирует, то и игроки так же не развиваются. Юсупов потерял несколько лет для прогресса.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: alx64 (Сегодня, 20:11) #
  • -6
  •  (14)

о у зины чистка лавки дебелов!!!!!!!!!!!!!!!!!туда и дорога дерьмо игрок!!!!!!!!!!!!!!!

Blessing,
ага тогда выходил наполе всевремя а не сидел налавке бабло шелкал!!!!!!!!!!!!!!!!командочка пидоров!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
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