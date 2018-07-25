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Василий Березуцкий не исключает, что может вернуться в футбол

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в разговоре с главным тренером команды Виктором Гончаренко отметил, что еще может вернуться в футбол.

– Вася поторопился, – отметил Гончаренко.

– Все возможно, – парировал Березуцкий.

– Мы уже говорили о таком понятии как "эффект Скоулза". Он отдохнул и потом выдал великолепный сезон, – пояснил Гончаренко.

– Может, пройдет три недели после объявления… Потом как пойму, что мне хочется играть в футбол и обратно прибегу, – отметил Березуцкий.

– Вот это правильный ответ, – сказал Гончаренко.

ПФК ЦСКА
Теги: Березуцкий В. ЦСКА
Вчера, 23:20
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2
(1)
№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Вчера, 23:43) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
только не в сборную!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№1 Написал: Йоу, лошадь (Вчера, 23:23) #
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Впистовыше-нетоушел

Говеная тематика


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Что так ссышся сказать - я тебя забанил? А, ишак
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
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