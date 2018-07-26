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Юрий Семин: нам есть кем заменить Ари

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал уход из команды нападающего Ари, который вернулся в "Краснодар".

"Я хотел, чтобы в команде в идеале остались все, с кем она выиграла чемпионство. И это почти удалось. Но в случае с Ари сыграли свою роль определенные контрактные нюансы. В чем я, по большому счету, не вижу ничего страшного - нам есть кем его заменить", - цитирует Семина Спорт-Экспресс
Теги: Семин Локомотив Краснодар Ари
Сегодня, 08:47
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(1)
№2 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 09:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
который вернулся в "Краснодар".
Регистрация: 9.01.2009 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:26) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
.кто знает, куда навострил лыжи Ари?
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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