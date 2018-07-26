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Головин мог перейти в "Эвертон"

В последние две недели в число претендентов на полузащитника ЦСКА Александра Головина входил "Эвертон", сообщает Чемпионат.

Вчера, 25 июля, вице-президент "Монако" Вадим Васильев сообщил, что Головин подпишет контракт с клубом из княжества. Сообщается, что ЦСКА получит за футболиста 30 миллионов евро, а контракт игрока с новым клубом рассчитан на 5 лет.
Теги: Головин ЦСКА Монако Эвертон
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