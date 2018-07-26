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Анатолий Бышовец: шансов заиграть в "Монако" у Головина больше, чем в "Ювентусе" или "Челси"
Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец прокомментировал переход Александра Головина в "Монако", а также оценил потери ЦСКА, связанные с трансфером Головина.
"Честно сказать, меня беспокоит уход Головина и его будущее, ведь оно сильно связано с национальной командой. Да, конечно, очень престижно уйти в "Монако". Более того, я был за то, чтобы он переходил именно туда. Чемпионат Франции сильно отличается от той же английской Премьер-Лиги или чемпионата Италии, где жесткости и борьбы намного больше. Из-за этого, шансов заиграть в основном составе "Монако" у Головина намного больше, чем в "Ювентусе" или "Челси", особенно, если учитывать активную смену поколений у французской команды. Так что вопрос игровой практики можно считать решенным. Будем надеется, что у него все получится. Скажется ли уход Головина на игре ЦСКА? Если будет здоров Дзагоев и, возможно, вернется Ерёменко, то можно говорить о том, что уход Головина будет безболезненным для армейцев. Я считаю, что можно найти внутренние резервы. У ЦСКА хорошая молодежь, поэтому уход Головина добавит больше конкуренции и, самое главное, все игроки молодые игроки будут мотивированы как никогда", - цитирует Бышовца Sport24.
"Честно сказать, меня беспокоит уход Головина и его будущее, ведь оно сильно связано с национальной командой. Да, конечно, очень престижно уйти в "Монако". Более того, я был за то, чтобы он переходил именно туда. Чемпионат Франции сильно отличается от той же английской Премьер-Лиги или чемпионата Италии, где жесткости и борьбы намного больше. Из-за этого, шансов заиграть в основном составе "Монако" у Головина намного больше, чем в "Ювентусе" или "Челси", особенно, если учитывать активную смену поколений у французской команды. Так что вопрос игровой практики можно считать решенным. Будем надеется, что у него все получится. Скажется ли уход Головина на игре ЦСКА? Если будет здоров Дзагоев и, возможно, вернется Ерёменко, то можно говорить о том, что уход Головина будет безболезненным для армейцев. Я считаю, что можно найти внутренние резервы. У ЦСКА хорошая молодежь, поэтому уход Головина добавит больше конкуренции и, самое главное, все игроки молодые игроки будут мотивированы как никогда", - цитирует Бышовца Sport24.
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