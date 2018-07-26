Ари получил российский паспорт (видео)

Agora eu sou russo! ????? A post shared by ari_gol1000 (@ari_gol1000) on Jul 26, 2018 at 9:36am PDT

Нападающий "Краснодара" Ари сегодня получил российское гражданство. Радостным событием 32-летний футболист поделился со своими подписчиками в инстаграмеАри родился и вырос в Бразилии. Форвард играет в Российской премьер-лиге с 2010 года.