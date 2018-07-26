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Ари получил российский паспорт (видео)

Нападающий "Краснодара" Ари сегодня получил российское гражданство. Радостным событием 32-летний футболист поделился со своими подписчиками в инстаграме

Agora eu sou russo! ?????

A post shared by ari_gol1000 (@ari_gol1000) on



Ари родился и вырос в Бразилии. Форвард играет в Российской премьер-лиге с 2010 года.
Теги: Ари Краснодар
Сегодня, 21:09
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