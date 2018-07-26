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Андрей Тихонов: с ЦСКА сыграем от соперника. Они заняли второе место, а где были мы?

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после крупной победы над "Сызранью" в товарищеском матче, длившемся в общей сложности 140 минут, дал понять, что без оглядки бежать в атаку в матче 1-го тура против ЦСКА его команда не планирует.

- В каких состоянии и готовности команда подходит к матчу с ЦСКА?

- Показать состояние и готовность команды может только игра с ЦСКА. Можно говорить все, что угодно, но только игра покажет, насколько мы готовы.

- Ожидать ли в составе Канунникова?

- Будем смотреть, потому что он очень много пропустил, не играл. Это была его первая игра за полтора месяца. Тяжело говорить, но он старается, набирает форму, поэтому всё возможно.

- С составом на матч с ЦСКА уже определились?

- На 90 процентов.

- Команда ЦСКА - сюрприз?

- Посмотрим на их официальный матч за Суперкубок. Я уже смотрел одну игру, посмотрим завтра, будем готовиться.

- Вы уже определились, кто будет основным вратарём - Конюхов или Лория?

- Пока нет.

- И вопрос о стиле игры. Всё-таки "Крылья" - не такая команда, чтобы защищаться и обороняться, "Крылья" стараются играть в атаке. Будет ли в премьер-лиге...

- Подождите, что такое "Крылья" обороняться только в атаку?

- Не только. Есть команды из нижней части таблицы премьер-лиги, которые стараются играть больше в обороне, на контратаках. "Крылья", даже игроки признаются, стараются играть в атаку...

- Мы будем играть от соперника. Мы играем против команды, которая, на всякий случай, заняла второе место, а где были мы? Вот о чём и речь. Спасибо, - цитируют Тихонова корреспонденты Rusfootball.info Роман Гуськов и Иван Долинин.
Теги: Тихонов Крылья Советов ЦСКА
Вчера, 22:32
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